Coupe de France

PSG : la tension monte entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique !

Remis de ses pépins physiques, Ousmane Dembélé ne comprend pas son utilisation par le staff technique. Lui estime avoir besoin de démarrer des matchs pour gagner du rythme, quand Luis Enrique et son équipe pensent qu’il n’est pas encore prêt.

Par Maxime Barbaud
2 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Et s’il y avait le début d’un problème Ousmane Dembélé au PSG ? Tout semble pourtant aller sur le papier. Le Ballon d’Or a reçu le prix FIFA-The Best 2025 en début de semaine. « Cela a été une année fantastique individuellement et collectivement. Je voulais aussi remercier ma famille, le club du PSG, son président et son staff », réagissait-il après avoir reçu son trophée individuel. Le lendemain, il soulevait la première Coupe Intercontinentale de l’histoire de son club en venant à bout de Flamengo aux tirs au but (1-1, 2-1 t.a.b.).

Entré à la 78e minute, l’attaquant a montré qu’il avait les jambes, mais a pêché dans le dernier geste. Il fut même l’un des deux Parisiens avec Barcola à rater sa tentative lors de la séance fatidique, envoyant sa frappe sur le haut de la barre transversale. Rien de grave puisque le PSG a fini par l’emporter, mais entre ses fulgurances et ses problèmes de finition, le retour du Ballon d’Or sur le terrain est forcément en demi-teinte. Longtemps blessé à l’ischio, puis malade à Metz, il y a des explications à ce retour très progressif.

Un malaise est en train de naître

Il y a aussi une forme de malaise qui est née, d’après les informations de Canal+ divulguées hier soir. Certes, Dembélé n’a pas été épargné par les problèmes physiques depuis le début de la saison (13 matchs joués toutes compétitions confondues seulement, trois buts et trois passes décisives) mais il estime que tout cela est derrière lui maintenant et ne comprend pas le principe de précaution appliqué par le staff technique. Celui-ci estime qu’il n’est pas encore prêt à démarrer un match, quand l’attaquant pense le contraire.

CANAL+ Foot
🚨 EXCLU CANAL+ : selon @LatourBertrand, des tensions seraient apparues au PSG entre Ousmane Dembélé et le staff de Luis Enrique 😳

😬 Le camp du Ballon d’Or serait insatisfait de son utilisation ❌

Le Late FC, c’est maintenant sur CANAL+ FOOT 🖥️
Voir sur X

Il affirme même avoir besoin de commencer des matchs pour enfin gagner du rythme et de la confiance. Des réunions ont même déjà eu lieu au sein du club entre Dembélé, des membres de son entourage et la direction, signe que le problème commence à prendre de l’ampleur. L’ancien Barcelonais prend bien acte de toutes les consignes données aux entraînements, mais ça ne lui suffit pas à entamer un match, à l’image de la rencontre de Flamengo où il n’aurait joué qu’un quart d’heure sans la prolongation. Un malaise est né de ces désaccords.

Pub. le - MAJ le
