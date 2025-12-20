Menu Rechercher
Trophée des Champions

Les supporters de l’OM vont boycotter le Trophée des Champions

Par Kevin Massampu
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
PSG Marseille

L’OM va manquer d’un soutien de taille lors du choc face au PSG, en finale du Trophée des Champions, le 8 janvier prochain. D’après les informations d’ICI Provence, les supporters du club marseillais vont boycotter le match qui se déroulera au Koweït. Une décision qui intervient au lendemain d’une réunion effectuée avec des représentants du club olympien, et ce, malgré l’offre mise en place par l’OM avec une prise en charge du déplacement par le club et seulement 150€ à payer par supporter.

Depuis 2009, le Trophée des Champions s’est exilé aux quatre coins du monde. La finale, opposant généralement le vainqueur du championnat et celui de la Coupe de France de la saison écoulée, a déjà été jouée au Canada, en Tunisie, au Gabon, aux États-Unis, en Chine, en Autriche et, plus récemment, au Qatar. Seule l’édition 2021 - entre le PSG et l’OM - avait été disputée en France, au stade Bollaert (Lens), suite à la pandémie de COVID-19. Le match s’était joué à huis clos et avait été remporté par le PSG de Mauricio Pochettino (2-1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
