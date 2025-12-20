Menu Rechercher
PSG : David Boly sort sur blessure pour sa grande première

David Boly sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Vendée FF 0-2 PSG

C’est une bien triste première qu’a vécue le jeune David Boly avec le PSG. Lancé par Luis Enrique face à Fontenay ce samedi soir en 32es de finale de Coupe de France, le latéral droit de 16 ans sera resté à peine trente minutes sur la pelouse de la Beaujoire.

Le titi parisien a quitté le terrain en pleurs, avant d’être remplacé par Joao Neves. Il avait été victime de quelques tampons sur ses quelques ballons joués en première période, mais les joueurs de Fontenay s’en étaient sortis sans carton. Reste à savoir si sa sortie est liée à un coup, ou une blessure musculaire.

