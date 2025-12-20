CdF : le groupe officiel du PSG face au Fontenay Foot

L’heure est venue de conclure l’année 2025 pour le Paris Saint-Germain. Après avoir glané son sixième trophée de l’année civile contre Flamengo en Coupe Intercontinentale mercredi (1-1, 2-1 t.a.b.), la formation de Luis Enrique enchaîne avec un déplacement à La Beaujoire (Nantes) pour affronter le Fontenay Foot, club de National 3, en 32es de finale de Coupe de France.

Pour ce quatrième déplacement consécutif, le PSG disposera d’un groupe de 20 joueurs où ne figurent pas Matvey Safonov, Lee Kang-in et Bradley Barcola. Héros de la séance de tirs au but contre le club brésilien, le gardien russe a été victime d’une fracture de la main gauche et sera absent un mois. Le Sud-Coréen avait, lui, cédé sa place en première période avec une lésion musculaire à la cuisse gauche. Pour Barcola, il s’agit d’une simple fatigue musculaire. Laissés au repos, Willian Pacho et Marquinhos ne font pas partie du déplacement eux non plus. En revanche, les jeunes Mathis Jeangal, David Boly, Noham Kamara, Noah Nsoki et Martin James, tous connus des suiveurs de la Youth League, sont bien dans le groupe parisien.