CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’offre l’Angola

Suite de la CAN 2025 ce lundi avec une affiche entre l’Afrique du Sud et l’Angola pour le premier match de ce groupe B. La surprenante équipe des Bafana Bafana, demi-finaliste de la dernière édition, espérait bien rééditer l’exploit face à une équipe angolaise plutôt intéressante.

Série en cours Plus de statistiques Afrique du Sud V V N N V Angola V V D N N

Et le début de rencontre a été très passionnant à suivre avec deux équipes qui ont ouvert le jeu. L’Afrique du Sud avait ouvert le score dans cette rencontre grâce à Appollis (1-0, 21e) avant que Show n’égalise un peu plus tard dans ce premier acte (1-1, 35e). Dominateur, l’Angola ne parvenait pas à concrétiser ses occasions. Tout le contraire de l’Afrique du Sud qui était redoutable devant le but. En fin de match, l’attaquant de Burnley Lyle Foster trouvait une nouvelle fois le chemin des filets (2-1, 79e). La formation d’Hugo Broos débute bien cette CAN 2025 et se lance parfaitement. Dans le même groupe, ce soir, l’Égypte défie le Zimbabwe.