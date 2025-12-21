Coupe de France : le tirage au sort complet des 16es de finale

Le tirage au sort complet des 16es de finale de la Coupe de France se déroule ce dimanche, avant l’ultime rencontre de ces 32es de finale entre l’Olympique Lyonnais et Saint-Cyr (21h05). Après un week-end marqué par peu de surprises, les équipes encore en lice vont découvrir leur prochain adversaire, avec la perspective de poursuivre l’aventure dans une compétition toujours aussi imprévisible. Comme chaque saison, ce rendez-vous est attendu avec impatience, tant par les pensionnaires de Ligue 1 que par les clubs amateurs, bien décidés à prolonger leur rêve.

Parmi les affiches de ces 16es de finale, le Paris Saint-Germain affrontera son voisin du PFC, tandis que Lille pourrait retrouver Lyon. Nice affrontera Nantes, alors que Monaco a eu un tirage plutôt clément. Strasbourg ira à Avranches, pendant qu’Angers retrouvera Toulouse. À noter également le déplacement de Lens à Sochaux ou encore le match entre deux équipes de Ligue 2, Bastia et Troyes. Les matchs se joueront le week-end du 10 janvier 2026.

Le tirage au sort complet des 16es de finale :

Bayeux FC (R1) - OM (L1)

Lille (L1) - OL (L1) ou Saint-Cyr (R1)

Nantes (L1) - Nice (L1)

Le Puy (National) - Reims (L2)

Sochaux (National) - Lens (L1)

Hauts Lyonnais (N3) - Lorient (L1)

Montreuil (R1) - Amiens (L2)

Orléans (National) - Monaco (L1)

Istres (N2) - Laval (L2)

Avranches (N2) - Strasbourg (L1)

Le Mans (L2) - Nancy (L2)

Metz (L1) - Montpellier (L2)

Chantilly (N2) - Rennes (L1)

Bastia (L2) - Troyes (L2)

Angers (L1) - Toulouse (L1)

PSG (L1) - Paris FC (L1)