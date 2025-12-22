CdF : le drôle de cadeau de Saint-Cyr à Michele Kang et l’OL

Après le 32es de finale de la Coupe de France disputé dimanche au Groupama Stadium, l’OL a offert une belle part de billetterie à son voisin du FC Saint-Cyr/Collonges, qui avait apporté une réplique en verre de la Coupe de France en cadeau. Malgré quelques tensions passées entre les deux clubs pour trouver un lieu adéquat pour ce match, « tout est bien qui finit bien entre les deux voisins ».

Ce dimanche, le président du club, Hassane Baba Arbi, est reparti avec une somme à six chiffres permise par la présence de 25 000 spectateurs, représentant une part importante du budget annuel de 280 000 € du club, comme l’informe Le Progrès. Reconnaissant envers l’OL d’avoir pu vivre « ce jour de rêve en très grand », le petit club des Monts d’Or avait offert à la propriétaire de l’OL, Michele Kang, une réplique du trophée réalisée par le souffleur de verre Vincent Breed, sur laquelle on pouvait lire : « Merci présidente Michele Kang ».