Coupe de France

CdF : le drôle de cadeau de Saint-Cyr à Michele Kang et l’OL

Par André Martins
1 min.
Michele Kang, la présidente de l'OL @Maxppp
Lyon 3-0 Saint-Cyr

Après le 32es de finale de la Coupe de France disputé dimanche au Groupama Stadium, l’OL a offert une belle part de billetterie à son voisin du FC Saint-Cyr/Collonges, qui avait apporté une réplique en verre de la Coupe de France en cadeau. Malgré quelques tensions passées entre les deux clubs pour trouver un lieu adéquat pour ce match, « tout est bien qui finit bien entre les deux voisins ».

Arnaud Clement
La réplique de la Coupe de France, œuvre du souffleur de verre Vincent Breed, remise dimanche par les dirigeants du FC St-Cyr/Collonges à l'attention de Michele Kang
Le Progrès OL
Coupe de France : l’OL a remis une part de la billetterie au FC Saint-Cyr/Collonges contre un cadeau pour Michèle Kang
Ce dimanche, le président du club, Hassane Baba Arbi, est reparti avec une somme à six chiffres permise par la présence de 25 000 spectateurs, représentant une part importante du budget annuel de 280 000 € du club, comme l’informe Le Progrès. Reconnaissant envers l’OL d’avoir pu vivre « ce jour de rêve en très grand », le petit club des Monts d’Or avait offert à la propriétaire de l’OL, Michele Kang, une réplique du trophée réalisée par le souffleur de verre Vincent Breed, sur laquelle on pouvait lire : « Merci présidente Michele Kang ».

