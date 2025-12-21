Coupe de France : l’OL écarte St-Cyr et rejoint le LOSC en 16es de finale

On dit souvent qu’il ne faut pas sortir de St-Cyr. Pourtant, ce dimanche soir, l’OL clôturait les 32es de finale de Coupe de France et se devait de sortir St-Cyr, un club rhodanien de Régional 1 qui possède de nombreux joueurs fans de l’Olympique Lyonnais. Après avoir terminé l’année en Ligue 1 avec une victoire poussive face au Havre (1-0), les hommes de Paulo Fonseca voulaient offrir plus de spectacle ce dimanche devant les 22 000 supporters présents au Groupama Stadium pour cet événement départemental. Pour l’occasion, le coach portugais a fait le choix de réaliser un léger turn-over pour ne pas tomber de haut. Ainsi, Satriano était toujours aligné en pointe, tandis que Khalis Merah enchaînait au milieu de terrain avec un Adam Karabec relancé sur l’aile droite.

Corentin Tolisso, Dominik Greif ou encore Pavel Sulc étaient laissés sur le banc pour souffler. D’entrée, l’OL a confisqué le ballon à ses voisins. Bien plus consistants techniquement, les Gones n’ont pas eu trop de difficultés à faire circuler le cuir et à le récupérer rapidement. Pourtant, le bloc compact de la formation de Régional 1 gênait les coéquipiers de Mathys De Carvalho. Alors qu’Abner a trouvé la barre transversale sur un lob astucieux (8e), Lyon n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et le spectacle n’était clairement pas au rendez-vous au Groupama Stadium. Malgré un ultime coup de collier avec plusieurs actions de suite (36e, 37e, 39e), Lyon n’a pas trouvé la faille et les Saint-Cyrôts rentraient à la pause à égalité avec les Gones.

Pavel Sulc envoie l’OL en 16es de finale de Coupe de France

Finalement, le verrou amateur n’a pas tenu longtemps. Après un coup-franc obtenu à l’entrée de la surface, les Lyonnais ont décidé de rapidement jouer le coup-franc. Et après une erreur de main du gardien Chakri, Abner, prolifique ces dernières semaines, a surgi pour finir dans le but vide et délivrer l’OL (0-1, 52e). Dès lors, St-Cyr a essayé de se rebiffer. Porutant, bien trop fragiles et manquant d’inspiration face à des joueurs aguerris de Ligue 1, St-Cyr a encaissé de nombreuses occasions à l’instar des opportunités de Merah et Moreira (54e).

Après une salve de changements du côté de l’OL, la maîtrise est restée avec l’équipe de Ligue 1 qui s’est finalement mis à l’abri en fin de rencontre. Déterminé dès son entrée en jeu à la pause, Pavel Sulc, menace offensive des Gones depuis quelques semaines, a scellé le succès des siens en fin de rencontre en marquant dans le but vide (0-2, 85e). Inspiré, le Tchèque s’est même offert un doublé dans le temps additionnel après avoir dribblé le gardien amateur (0-3, 90e). Avec ce succès long à se dessiner mais mérité, l’OL rejoint le LOSC en 16es de finale de Coupe de France. Le club de Régional 1 n’a pas à rougir de son sacré parcours et de son match valeureux.

