Yaya Sanogo a le choix entre trois destinations

Le globetrotteur Yaya Sanogo est en quête d’un nouveau projet. Âgé aujourd’hui de 32 ans, le grand attaquant français (1,94m) est actuellement sans club, après une expérience de quelques mois au Brésil, dans le club d’Amazonas. Selon nos informations, l’ancien pensionnaire de l’AJ Auxerre dispose de plusieurs touches pour rebondir.

En effet, le joueur est actuellement en contacts avancés avec des clubs chinois, saoudiens et dubaïotes. Pour rappel, Sanogo a connu plusieurs championnats dans sa carrière. Passé par Auxerre, il a ensuite découvert l’Angleterre (Arsenal, Crystal Palace, Charlton, Huddersfield), les Pays-Bas (Ajax Amsterdam), avant de revenir en France (Toulouse). Parti ensuite en Arménie (Urartu) et en Chine (Red Lions), Sanogo a ajouté le Brésil (Amazonas) à son carnet de voyage. Quelle sera sa prochaine destination ?