Algérie : Rayan Cherki valide Riyad Mahrez

Depuis le début de saison, Rayan Cherki régale. Malgré une absence de deux mois environ, l’ancien crack de l’OL a des statistiques délirantes pour ses débuts en Premier League. Avec 4 buts et 7 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, Cherki est déjà considéré comme l’une des armes létales de City offensivement. Une manière pour lui de marcher sur les pas de Riyad Mahrez.

La suite après cette publicité

Ce mardi, le numéro 10 cityzen a d’ailleurs rendu hommage à l’ancien ailier algérien des Skyblues. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club mancunien qui met aux prises les meilleurs joueurs africains de l’histoire, Cherki a décidé de garder Mahrez plutôt que des légendes comme Didier Drogba ou Samuel Eto’o. De son côté, Rayan Ait-Nouri a choisi Yaya Touré quand Omar Marmoush a tranché en faveur de Didier Drogba.