Algérie : Rayan Cherki valide Riyad Mahrez

Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp

Depuis le début de saison, Rayan Cherki régale. Malgré une absence de deux mois environ, l’ancien crack de l’OL a des statistiques délirantes pour ses débuts en Premier League. Avec 4 buts et 7 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, Cherki est déjà considéré comme l’une des armes létales de City offensivement. Une manière pour lui de marcher sur les pas de Riyad Mahrez.

𝘼𝙇𝙂𝙀𝙍𝙄𝘼𝘾𝙏𝙐𝙁𝙊𝙊𝙏 🇩🇿
🟡 Pour Rayan Aït-Nouri et Rayan Cherki, Riyad Mahrez est meilleur que Samuel Eto’o et Didier Drogba ! 🇩🇿
Voir sur X

Ce mardi, le numéro 10 cityzen a d’ailleurs rendu hommage à l’ancien ailier algérien des Skyblues. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club mancunien qui met aux prises les meilleurs joueurs africains de l’histoire, Cherki a décidé de garder Mahrez plutôt que des légendes comme Didier Drogba ou Samuel Eto’o. De son côté, Rayan Ait-Nouri a choisi Yaya Touré quand Omar Marmoush a tranché en faveur de Didier Drogba.

