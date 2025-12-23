CAN 2025 : le Nigeria se fait peur mais domine la Tanzanie

Pour son entrée en lice à la CAN 2025 au Maroc, le Nigeria a pris le dessus sur la Tanzanie dans une rencontre animé. Sérieux dès les premières minutes, les Super Eagles avaient trouvé la faille peu après la demi-heure de jeu grâce à Semi Ajayi, bien placé pour conclure après un temps fort nigérian. Dominateur, le Nigéria tremblait aussi par moment dans son secteur défensif.

Et au retour des vestiaires, la Tanzanie a tenté de bousculer l’ordre le favori. Tentative réussir puisque M’Mombwa égalisait rapidement, profitant d’un moment de flottement adverse. On pensait alors que le Nigéria allait douter. Mais les individualités sont là et Ademola Lookman, d’un but dont il a le secret, redonnait l’avantage au sien ensuite. Un but suffisant pour prendre les 3 points. Plus solides les Super Eagles lancent idéalement leur tournoi avec ce premier succès.