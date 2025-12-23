Menu Rechercher
Commenter 24
CAN

CAN : la VAR tombe en panne, main non sifflée lors de RDC-Bénin

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
la RDC avant son match contre la Côte d'Ivoire @Maxppp
Rép. Dém. Congo 1-0 Bénin

Depuis dimanche soir, la CAN est lancée au Maroc. Ce mardi, c’est la rencontre entre la RDC et le Bénin qui était au programme du premier des quatre matches de la journée. Et alors que les Léopards ont continué dans la lignée de leurs belles prestations récentes en s’imposant face aux Béninois, c’est la VAR qui s’est illustrée dans cette rencontre.

beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆🌍 #beINCAN2025
😱 Un penalty pour le Bénin oublié !
🥶 Main de Mbemba dans sa surface, l'arbitre veut consulter la VAR... Mais elle ne semble pas fonctionner !
Voir sur X

En effet, en seconde période, la VAR n’a pas été disponible pendant une quinzaine de minutes. Durant cette période, marquée par de nombreuses coupures imposées par l’arbitre pour communiquer avec ses assistants, un penalty aurait pu être sifflé pour les Béninois pour une main de Chancel Mbemba dans sa surface. Une séquence qui a eu le don de provoquer l’ire des joueurs béninois, furieux de l’absence de la VAR lors de cette période.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
