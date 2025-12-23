CAN : la VAR tombe en panne, main non sifflée lors de RDC-Bénin

Depuis dimanche soir, la CAN est lancée au Maroc. Ce mardi, c’est la rencontre entre la RDC et le Bénin qui était au programme du premier des quatre matches de la journée. Et alors que les Léopards ont continué dans la lignée de leurs belles prestations récentes en s’imposant face aux Béninois, c’est la VAR qui s’est illustrée dans cette rencontre.

En effet, en seconde période, la VAR n’a pas été disponible pendant une quinzaine de minutes. Durant cette période, marquée par de nombreuses coupures imposées par l’arbitre pour communiquer avec ses assistants, un penalty aurait pu être sifflé pour les Béninois pour une main de Chancel Mbemba dans sa surface. Une séquence qui a eu le don de provoquer l’ire des joueurs béninois, furieux de l’absence de la VAR lors de cette période.