Sénégal - Botswana : les compositions officielles

Pour son entrée en lice dans cette CAN 2025, le Sénégal défie le Botswana ce mardi à 16h, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Placés dans le groupe de la RDC et du Bénin, qui s’affrontent en ce moment même, les hommes de Pape Thiaw, qui font partie des favoris de la compétition avec le Maroc, voudront l’emporter pour se donner de la confiance et se faciliter la tâche dans ce groupe D.

Pour ce faire, le technicien sénégalais a aligné un 4-2-3-1 avec Jackson en pointe épaulé par Ndiaye, Mané et Ismaïla Sarr. Pape Gueye est titulaire dans l’entrejeu avec Gana Gueye. Lamine Camara et Pape Matar Sarr sont sur le banc. Du côté du Botswana, Orebonye est présent en pointe.

Les compositions officielles :

Sénégal : E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs – Gana Gueye, Pape Gueye – Mané, Ndiaye, I. Sarr – Jackson.

Botswana : Phoko - Ditlhokwe, Velaphi, Gaolaolwe, Johnson - Mohutsiwa, Ditsele, Kebatho - Cooper, Orebonye, Seakanyeng.