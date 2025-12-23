Menu Rechercher
Serie A

Inter Milan : Bastoni fait un signe aux fans du Barça sur Instagram

Par André Martins
1 min.
Alessandro Bastoni, défenseur central de l'Inter Milan

Annoncé par la presse espagnole comme l’une des cibles prioritaires du FC Barcelone au poste de défenseur central, Alessandro Bastoni semble au moins apprécier l’idée d’un transfert vers le club blaugrana. En témoigne son activité sur Instagram, où l’Italien de 26 ans a liké quatre commentaires de fans barcelonais sur l’un de ses posts. On pourrait éventuellement penser à une erreur pour un seul like, mais cette théorie tombe à l’eau avec quatre.

𝐅𝐎𝐔𝐑 comments liked by Alessandro Bastoni on 2 different posts of his.

Surely not by *mistake*.
Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2028, l’international italien reste toutefois un objectif difficile à atteindre pour un Barça toujours surveillé par le fair-play financier de LaLiga. Bastoni, reconnu pour sa polyvalence en défense, peut évoluer aussi bien en défense centrale qu’en latéral gauche, ce qui en fait un profil très prisé mais aussi difficile à remplacer. Le joueur est actuellement évalué à 80 millions d’euros, et son transfert devrait être étudié avec prudence en raison des restrictions financières du club catalan.

Serie A
Barcelone
Inter Milan
Alessandro Bastoni

Serie A Serie A
Barcelone Logo Barcelone
Inter Milan Logo Inter Milan
Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni
