Barça : Raphinha fait passer son message à la FIFA sur le terrain

Raphinha a conclu l’année 2025 en grande forme à Villarreal, où il a une nouvelle fois été décisif avec le FC Barcelone. À La Cerámica, l’ailier brésilien a ouvert le score en provoquant puis en transformant lui-même un penalty obtenu dès la 11e minute, portant son total à sept buts cette saison, et a encore pesé lourd dans le jeu offensif comme au pressing. Une performance dans la continuité de son exceptionnelle saison 2024-2025, malgré son absence du onze idéal de l’année de la FIFA, une décision qui a suscité l’incompréhension au sein du club catalan.

Avant la rencontre, son entraîneur Hansi Flick n’avait pas caché sa colère en conférence de presse : « Ce n’est pas si grave, car je ne m’attarde pas trop sur le onze type, mais la décision de la FIFA est une farce. Quand j’ai vu que Raphinha n’y figurait pas, j’étais sidéré. Il a été essentiel pour nous la saison dernière. » Sur le terrain, Raphinha a répondu de la meilleure des manières, confirmant son excellent début de saison et sa régularité au plus haut niveau, malgré une blessure à l’ischio qui lui a fait manquer deux mois de compétition.