Barça : Hansi Flick fulmine à propos de Raphinha
La saison dernière, Raphinha a compilé 34 buts et 27 passes décisives en 54 matches. Un rendement impressionnant qui a permis au FC Barcelone de remporter la Liga et d’aller jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions. Pourtant, l’ailier brésilien n’a fini qu’à la cinquième place au Ballon d’Or. Pire encore, l’ancien de Rennes n’a pas figuré dans le onze de l’année lors de la cérémonie The Best de la FIFA. Un affront qui ne passe vraiment pas en Catalogne où Hansi Flick a décidé de pousser un coup de gueule ce samedi en conférence de presse :
« Pour moi, c’est incroyable. Ce n’est pas si grave, car je ne m’attarde pas trop sur le onze type, mais la décision de la FIFA est une farce. Quand j’ai vu que Raphinha n’y figurait pas, j’étais sidéré. Il a été essentiel pour nous la saison dernière. Il a été impliqué dans 22 buts et passes décisives en Ligue des Champions, dans la compétition reine. Si on regarde ses buts, ses passes et son influence, c’était impressionnant. Ce n’est pas juste pour lui. C’est une honte. Je n’arrive pas à croire qu’il ne soit pas dans le onze type mondial. Après une telle saison, il le mérite amplement. C’est tout simplement incroyable. »
