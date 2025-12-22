AC Milan : les critiques de Sergio Conceição

Sergio Conceição entraîne actuellement Al Ittihad en Arabie saoudite. Mais il y a un an seulement, il était nommé sur le banc de touche de l’AC Milan, pour succéder à son compatriote Paulo Fonseca. Il n’a pas duré plus d’une demi-saison à ce poste, lui aussi remercié pour laisser place à Massimiliano Allegri. Pourtant, le coach portugais estime avoir réalisé du bon travail avec notamment une victoire en Supercoupe d’Italie. Dans un entretien à La Gazzetta dello Sport, il est revenu sur ce qui a gâché son expérience en Italie.

La suite après cette publicité

« Il y avait de l’instabilité au sein du club, l’ambiance autour de l’équipe était mauvaise. C’est pourquoi je tiens à ce que nous avons accompli. De plus, la direction ne me soutenait pas. Permettez-moi de vous donner un exemple : après avoir remporté la Supercoupe, nous jouions contre Cagliari. À ce moment-là, des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles le club recherchait d’autres entraîneurs. J’étais concentré sur le travail et la victoire, avec le poids des résultats. Je n’avais pas le temps de travailler à tous les niveaux », a-t-il ainsi relevé.