Comment l’Algérie est tombée amoureuse de Luca Zidane

« On a un Zinedine Zidane en Algérie. Il s’appelle Luca Zinedine Zidane », nous a avoué sur le ton de l’humour un proche de l’équipe nationale au moment de l’officialisation du changement de nationalité sportive du gardien âgé de 27 ans. Passé par les sélections jeunes françaises entre les U16 et les U20 (31 capes au total), celui qui porte comme deuxième prénom celui de son père a été approché par la Fédération algérienne de football (FAF) qui lui a proposé de rejoindre la sélection A. Insatisfait de ses portiers, le sélectionneur Vladimir Petkovic voulait injecter du sang neuf à ce poste. Le profil du gardien de Grenade lui a tapé dans l’œil. Après son changement de nationalité sportive, les deux hommes ont d’ailleurs échangé assez longuement par téléphone, nous a-t-on fait savoir.

Quelques jours plus tard, ils se sont retrouvés dans l’hôtel du Centre technique de Sidi Moussa pour une conversation plus brève. Le Suisse de 62 ans l’a accueilli dans son bureau et lui a dit ce qu’il recherchait chez un gardien et ce qu’il attendait donc de lui. Une discussion courte, mais mature d’après les échos que nous avons eus. Une première rencontre captée d’ailleurs par les caméras de la FAF, qui a partagé les images sur ses réseaux sociaux. Celles-ci, comme les médias algériens, ont suivi de près les premiers pas du fils de Zizou. Son arrivée sur le sol algérien, sa rencontre avec ses coéquipiers, ses premiers entraînements, tout y est passé. Il faut dire que sa venue était un petit évènement, même si certaines voix se sont élevées pour critiquer ce choix.

Un tournant dans la carrière de Luca Zidane

Luca Zidane, lui, ne s’en est pas préoccupé. Une habitude pour le gardien qui a dû faire face à une pression médiatique depuis son plus jeune âge comme ses trois frères Enzo, Théo et Elyaz. Il a composé avec et s’est exprimé ensuite pour la première fois face à la presse algérienne. Accusé d’opportunisme par certains, le joueur de Grenade a été très clair : « je pense que c’était un bon moment pour faire ce choix. Je donnerai tout à 100% pour rendre fier le peuple algérien. C’est mon pays, c’est le pays d’origine de mes grands-parents et je suis fier d’être ici. Avec toute la famille, ils sont fiers de moi et ils sont derrière moi dans tous mes choix. C’est comme ça, c’est mon chemin. »

Un chemin qui l’a mené avant cela au Real Madrid, où il a été formé avant de faire ses premiers pas dans le groupe professionnel. « On sent qu’il a été formé au Real Madrid et qu’il y a du travail derrière. Il n’a pas le niveau du gardien titulaire du Real Madrid, mais il a tout pour jouer en première division. Il a montré qu’il a le potentiel pour », nous assure-t-on au pays. Actuellement, Zidane est licencié à Grenade en deuxième division espagnole, lui qui a porté précédemment les maillots du Racing Santander, du Rayo Vallecano ou encore d’Eibar. Rejoindre les Verts est un pas en avant dans sa carrière. « Il a conscience que sa carrière est en train de changer », nous a avoué un proche. Sa venue en Algérie a boosté sa visibilité dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Un «Zinedine Zidane miniature»

Tous ses matches en Espagne sont désormais suivis par les supporters des Fennecs et la presse algérienne. Ils étaient nombreux à suivre son baptême du feu en octobre dernier face à l’Ouganda. Les choses n’avaient pas spécialement bien commencé puisqu’il a encaissé un but au bout de 6 minutes de jeu. Mais il n’y pouvait pas grand-chose. Ensuite, il a été plutôt correct. Petkovic, avec lequel il entretient des bonnes relations selon des proches, a été séduit. Et ce n’est pas le seul. Luca Zidane a également réussi son intégration auprès de ses coéquipiers. « Il a été bien accueilli par ses coéquipiers. L’avantage était qu’il n’était pas le seul petit nouveau puisqu’il y en avait d’autres. Il veut réussir avec l’Algérie. Il est à fond et très investi avec ses coéquipiers. Il est positif et sérieux et appliqué aux entraînements. On sent qu’il veut réussir avec l’Algérie. Au-delà d’être le fils de Zinedine Zidane, il a montré qu’il a du potentiel. On sent qu’il porte un nom lourd. Mais il travaille dur. »

Une autre source nous en a parlé de sa personnalité : « c’est quelqu’un de réservé. Il ne parle pas beaucoup et on ne l’entend pas beaucoup. Mais il s’est vite adapté au groupe. Il rigole, mais n’est pas extravagant. » Timide, il s’est tout de même lancé dans le fameux bizutage, lui dont la prestation vocale a été appréciée. Certains ont aussi été choqués par sa ressemblance avec ZZ. « C’est comme si on avait un Zinedine Zidane miniature. Il a une ressemblance ahurissante avec son père tant physiquement que dans sa manière de parler, de gesticuler. Il est aussi très timide comme lui. » Une étiquette qui continue encore de coller au maillot et à la peau de Luca Zidane, qui veut se faire un nom et un prénom en Algérie. Convoqué en novembre, mais forfait en raison d’une blessure, il a été sélectionné pour la CAN 2025 ? Un tournoi où tout le peuple algérien compte sur lui pour aider les Fennecs à soulever le trophée au Maroc.

Une place à prendre dans les cages

Cela commencera mercredi avec un match très important face au Soudan dans le groupe E où il a toutes ses chances d’être titulaire comme l’a assuré DZ Foot. « La blessure a écarté Guendouz de la sélection des 28 joueurs annoncée par l’entraîneur Vladimir Petkovic, laissant Zidane comme l’option la plus probable dans les buts. Avec le tournoi qui approche rapidement, l’Algérie devrait accorder sa confiance au gardien de Grenade alors qu’elle cherche à traverser une phase de groupes exigeante et à réaffirmer son statut parmi les grandes nations du continent. (…) L’ascension de Zidane avec l’Algérie revêt une signification supplémentaire en raison de son héritage familial. » Pour La Gazette du Fennec, rien n’est fait. « On pourrait croire que la tendance va désormais en faveur de Zidane. Seulement, il ne compte qu’une seule apparition avec l’Algérie. C’est le moins capé des trois convoqués. Et on peut estimer que ce détail est important et peut constituer un désavantage pour Zidane en Afrique. »

Vladimir Petkovic n’a pas encore tranché publiquement. Il y a quelques jours, il a confié : « la décision concernant le gardien qui sera titulaire face au Soudan se prendra deux-trois jours avant le match. (…) On a trois gardiens qui ont tous des caractéristiques différentes, mais les trois ont les capacités d’être titulaires. (…) Mandrea peut nous permettre de nous améliorer sur le plan sportif. C’est aussi lié au fait que Mandrea est un joueur ayant joué beaucoup de matches, il a du vécu avec l’équipe nationale, c’est une valeur sûre. » Luca Zidane, lui, doit encore faire ses preuves pour espérer jouer la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Au pays, il n’a pas fallu très longtemps avant d’être conquis par lui. Maintenant, le gardien devra convaincre tout le monde sur les terrains en guidant les siens vers le succès.