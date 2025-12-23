Liverpool a déjà 2 options pour remplacer Alexander Isak

Depuis samedi soir, tout Liverpool priait pour qu’Alexander Isak n’ait rien de grave. Le buteur suédois a été blessé à la suite d’un tacle rugueux de Micky Van de Ven lors de la rencontre face à Tottenham. Lundi matin, les médias anglais ont commencé à parler d’une jambe cassée. Dans la soirée, les pensionnaires d’Anfield ont publié un communiqué de presse médical qui a mis un terme à toutes les spéculations. « L’attaquant de Liverpool s’est blessé lors d’un duel alors qu’il marquait le premier but contre Tottenham Hotspur et a dû être remplacé. Après diagnostic, il a été opéré aujourd’hui d’une blessure à la cheville qui comprenait une fracture du péroné. La rééducation d’Isak se poursuivra désormais au centre d’entraînement AXA, sans qu’aucune date ne soit encore fixée pour son retour.»

Le club de la Mersey n’a pas donné plus de détails concernant Isak, dont l’année 2025 se termine de la pire des façons après des débuts très compliqués avec son nouveau club. Un club qui a déboursé 145 M€ l’été dernier pour s’attacher les services du footballeur âgé de 26 ans. Le LFC devra faire sans lui durant plusieurs mois. Un souci de plus pour Arne Slot, qui doit déjà se passer des services de Mohamed Salah qui participe à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Égypte. Le Néerlandais ne peut pas non plus compter sur Cody Gakpo, blessé. Heureusement pour lui, Hugo Ekitike est disponible. Recruté durant le dernier mercato, le Français a marqué 11 buts et délivré 1 assist en 24 apparitions toutes compétitions confondues.

Deux profils plaisent en interne

Il aura encore un rôle encore plus important à jouer durant les prochaines semaines. Mais cela reste insuffisant pour Liverpool, qui veut être compétitif sur tous les tableaux. Ainsi, le club anglais veut renforcer son secteur offensif cet hiver. Quelques noms sont déjà sortis du chapeau ce mardi. The Sun, qui précise qu’Isak pourrait rejouer plus tard dans la saison, indique que le profil de Franculino Dju (21 ans). Ce dernier évolue au FC Midtjylland. Club avec lequel il a marqué 21 buts et donné 3 passes décisives en 30 apparitions cette saison. Mais le Bayern Munich et Everton sont aussi sur le coup. Ce qui est sûr, c’est que Liverpool ne dépenserait pas une fortune. Ce serait moins le cas avec Antoine Semenyo.

Hier, la presse anglaise indiquait que le LFC avait peu de chances avec le joueur de Bournemouth, courtisé par les deux Manchester et Tottenham. En quelques heures, la donne a évolué. Le joueur a écarté la piste menant aux Spurs. De plus, il n’exclut pas Liverpool de sa réflexion selon The Sun. Une information confirmée par le Liverpool Echo, qui précise que son profil polyvalent est apprécié en interne. Il peut jouer sur une aile, mais également devant comme il l’a récemment avoué. « Je suis fait pour être numéro 9.» En revanche, les Reds devront mettre la main au porte-monnaie pour lever sa clause de 75 M€ le 1er janvier. Après un coup rude, Liverpool va devoir se creuser la tête pour remplacer Isak. Deux pistes sont déjà explorées. Mais d’autres devraient l’être très rapidement.