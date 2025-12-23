Kazuyoshi Miura retrouve un club à 58 ans

À 58 ans, Kazuyoshi Miura continue de défier le temps et les conventions en poursuivant sa carrière professionnelle. Né en 1967, l’attaquant japonais s’est engagé avec le Fukushima United, club de troisième division nippone, pour ce qui sera sa 41e saison en activité. Une longévité exceptionnelle qui fait de « King Kazu » une figure à part dans l’histoire du football, toujours animé par la même passion et la même exigence, près de quatre décennies après ses débuts.

La suite après cette publicité

Ces dernières saisons, Miura a multiplié les expériences atypiques. Longtemps lié au Yokohama FC, il avait été prêté en 2023 à l’UD Oliveirense, en deuxième division portugaise, devenant le joueur le plus âgé à évoluer dans un championnat professionnel européen. De retour au Japon, il a continué à apparaître ponctuellement sur les terrains, assumant surtout un rôle de leader et de mentor, notamment à l’Atlético Suzuki. Son arrivée à Fukushima United s’inscrit dans cette continuité : prolonger une carrière hors normes, transmettre son vécu et continuer à écrire une légende unique du football mondial.