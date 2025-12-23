Liverpool : le message d’Alexander Isak après sa terrible blessure

Le destin est cruel pour Alexander Isak. En marquant son 3e but sous les couleurs de Liverpool, face à Tottenham samedi, l’attaquant s’est brisé la jambe et va devoir s’absenter un long moment des terrains. Le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League a réagi après sa blessure par le biais d’un communiqué publié sur le site du club.

«Je suis vraiment déçu d’être absent pour un certain temps, écrit le Suédois ce mardi soir. Il est temps de me rétablir et de soutenir l’équipe depuis les tribunes. Je ferai tout mon possible pour revenir au plus vite. Merci à tous les supporters des Reds et à tous les autres pour vos gentils messages, nous les avons beaucoup appréciés.»