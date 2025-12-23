Le RC Lens s’offre Amadou Haidara

Le RC Lens tient sa première grande réussite du mercato hivernal. Comme nous l’avions annoncé ces dernières semaines, Amadou Haidara était une cible prioritaire des Sang et Or pour renforcer leur milieu de terrain. Mis de côté à Leipzig ces derniers mois, l’international malien, actuellement à la CAN 2025, voyait d’un très bon œil l’opportunité de relancer sa carrière chez le leader du Championnat de France. Convaincu par le projet lensois et par la confiance affichée par Pierre Sage, Haidara a décidé de rebondir dans le Nord.

Le profil du Malien collait parfaitement aux besoins de Pierre Sage : un joueur expérimenté, capable d’évoluer à plusieurs postes et disposant d’un vécu européen conséquent. «Fort d’une riche expérience du plus haut niveau (330 matchs dont 64 européens), le milieu de 27 ans apportera au groupe de Pierre Sage sa technicité, son volume de jeu ainsi que son important sens de l’humain», annoncent les Sang et Or, qui vont tenter de relancer le milieu de terrain qui n’a pas joué la moindre minute cette saison.

Un joli coup pour le RC Lens

Selon nos informations, Lens a déboursé la modique somme de 2 M€ (assortie d’un bonus d’1 M€ lié à la performance) pour s’attacher les services de l’international de 27 ans. Un montant dérisoire pour un élément encore estimé à 12 M€ sur Transfermarkt (et même 20 M€, il y a un an). «Avant même l’ouverture du mercato hivernal, le Racing consolide son entrejeu avec l’arrivée d’Amadou Haidara en provenance du RasenBallsport Leipzig (Bundesliga). Milieu d’équilibre, doté de qualités techniques et d’un gros volume de jeu, l’international malien (48 sélections) s’est engagé avec le club jusqu’en 2029», ajoute le club lensois.

Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Mali, où il est notamment entré en jeu lors de la fin de match contre la Zambie (1-1), Amadou Haidara rejoindra ses nouveaux coéquipiers à l’issue de la compétition. «Tout au long des discussions, il a démontré qu’il était très motivé à l’idée de rejoindre notre projet, je veux d’ailleurs le remercier, ainsi que son entourage, pour la qualité des échanges», a d’ailleurs conclu le directeur sportif, Jean-Louis Leca, sur le site du club.