Mercato Lens : les chiffres du gros coup Amadou Haidara dévoilés

Par Sebastien Denis
1 min.
Amadou Haidara @Maxppp

Comme nous vous le révélions il y a 48 heures, le mariage entre le RC Lens et Amadou Haidara est imminent. Le milieu de terrain malien, riche d’une expérience de 159 matchs de Bundesliga (11 buts et 11 passes décisives) et 37 rencontres de Ligue des Champions, va bien poser ses valises dans l’Artois. Séduit par le projet de l’actuel leader de Ligue 1 et la perspective d’évoluer avec son coéquipier en sélection Mamadou Sangaré, le natif de Bamako a accepté de consentir d’importants sacrifices financiers pour boucler l’opération. Alors que les derniers détails administratifs se règlent entre les deux clubs, les contours financiers de ce "gros coup" se précisent.

Selon nos informations, Lens va débourser la modique somme de 2 M€ (assortie d’un bonus d’1 M€ lié à la performance) pour s’attacher les services de l’international de 27 ans. Un montant dérisoire pour un élément encore estimé à 12 M€ sur Transfermarkt (et même 20 M€ il y a un an). L’opération arrange tout le monde : le RB Leipzig se déleste d’un salaire imposant (plus de 3 M€ annuels) et d’un joueur sur lequel il ne comptait plus (aucune minute jouée cette saison). De son côté, la direction lensoise réalise une opération magistrale à moindre coût, même s’il faudra patienter un peu pour voir l’Aigle à l’œuvre : Haidara s’envolera dans les prochains jours pour disputer la CAN avec le Mali.

