L’analyse de Karim Benzema sur le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé

Karim Benzema a déjà un successeur français pour le Ballon d’Or. Sacré en 2022, l’ancien Madrilène a vu son ancien coéquipier en équipe de France Ousmane Dembélé remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles cette année. Peu de monde pensait que le Parisien pourrait un jour soulever ce trophée mais sa très grande saison parisienne a démontré le contraire, lui qui a remporté la plupart des compétitions. De quoi recevoir les félicitations de KB9 dans un entretien de L’Equipe. Lui-même reconnaît qu’il n’y croyait pas après le passage mitigé au Barça.

«Ousmane Dembélé, on parle quand même d’un mec qui a gagné le Ballon d’Or. Et on n’en parle pas assez, à mon avis. Parce que ce qu’il a fait au PSG, c’est du jamais-vu. Je trouve qu’on n’en fait pas assez sur lui. Parce que c’est le meilleur joueur du monde, en fait. Et on ne pointe pas assez la saison qu’il a réalisée. Parce qu’il vient quand même de loin, lui. Il a eu beaucoup de blessures, son passage au Barça… Ce n’était pas forcément le gars sur qui tu dis un jour : "Peut-être qu’il va gagner le Ballon d’Or…" Il était loin de ça. Mais, finalement, il a prouvé le contraire. Donc j’aime beaucoup ce joueur.»