L’OM s’enflamme complètement pour son “Ballon d’Or”, le RC Lens envoie un message au PSG

Greenwood en mode Ballon d’Or

C’est un Olympique de Marseille très heureux vu le scénario qui s’est imposé 1-0 à domicile face à l’AS Monaco grâce à un but de l’inévitable Mason Greenwood. L’Anglais s’est retrouvé à la conclusion d’un joli mouvement collectif, son 11ème but en Ligue 1 et son 3ème de la semaine après son doublé en Ligue des Champions. «Greenwood au plus que parfait» écrit le quotidien local, l’attaquant anglais est incontournable ces dernières semaines. Mais au-delà de ses statistiques toujours impressionnantes, Mason Greenwood y a ajouté une justesse technique et une régularité sur 90 minutes qui font la différence dans ce type de rencontre. Roberto De Zerbi avait déclaré en conférence de presse que l’Anglais avait le potentiel pour être Ballon d’Or, Greenwood lui a répondu hier sur le terrain de la plus belle des manières. Il en a même profité pour devenir le meilleur buteur de Ligue 1 sur l’année civile 2025 avec 22 buts, loin devant les 17 buts d’Esteban Lepaul.

Le RC Lens champion d’automne

Le PSG a bien cru récupérer son trône en l’emportant face au FC Metz, mais c’était sans compter sur le RC Lens qui tient tête à l’ogre parisien et qui avait à coeur de rester en tête à la fin de l’année 2025. Les Sang et Or ont encore gagné hier face à l’OGC Nice, succès 2-0 et un titre de champion d’automne qui se rapproche pour Lens. Grâce à un doublé d’Odsonne Edouard, les Nordistes ont confirmé leur superbe période et gardent leur petit point d’avance sur le PSG. De là à rêver du titre, c’est encore trop tôt pour le dire, mais Matthieu Udol n’a pas prévu de faciliter la tâche aux Parisiens et il veut rester à cette place le plus longtemps possible.

Le magicien Cherki

Manchester City s’est imposé 3-0 sur la pelouse de Crystal Palace, Erling Haaland a inscrit un nouveau doublé et Phil Foden a confirmé sa magnifique série. Tout va bien pour les Skyblues qui sont déjà allés prendre 3 points en Ligue des Champions au Bernabéu cette semaine, c’est un enchaînement parfait pour l’équipe de Pep Guardiola qui semble atteindre la plénitude de son talent. Et s’il y a e, bien un qui symbolise ce City version 2025, c’est Rayan Cherki. Il peut devenir «l’arme fatale» des Skyblues comme l’écrit la presse anglaise qui ne tarit pas d’éloges à l’égard du milieu offensif français. Cherki a un talent spécial, comme Phil Foden, Erling Haaland et beaucoup d’autres à City, mais son nom fait toujours sortir quelque chose de différent. Même après 45 minutes moyennes hier à Crystal Palace, il a su se remettre dans le bon sens et briller en deuxième mi-temps avec une nouvelle offrande pour Phil Foden, son coéquipier de luxe.