20'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 16e journée
Marseille
0 - 0
20'
Monaco
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 4 Marseille 30 7 Monaco 24
Possession 74% Marseille Monaco
Tirs 4 3 4 1 0 4
Compositions Marseille 3-5-2 Monaco 4-2-3-1
Qui va gagner ?
OM
NUL
ASM
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Amir Murillo 0/2 0% #2 Logo Monaco Aleksandr Golovin 0/2 0%

Probabilité de victoire
37% 41% 21%
Série en cours
V
D
N
V
V
V
D
V
N
D
Rencontres précédentes
36% 17 Victoires 26% 12 Nuls 38% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche
Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Ansu Fati Ansu Fati Ischio-jambiers Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine

Top commentaires

Denis_Berkamp 20:43 Bon match a tous ( sauf lest trolls ^^ ) Enfin un vrai match le dimanche soir ... 7 Répondre
Match Marseille - Monaco en direct commenté

16e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 14 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 16e journée)

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Monaco.

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.6
4.3
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Thomas Luczynski arbitre assistant
Cyril Mugnier arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Wilfried Bien arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40614
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 14 décembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 16
Diffusion Ligue 1+
Code OM-ASM
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 décembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Monaco ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-5-2 : G. Rulli, N. Aguerd, B. Pavard, A. Murillo, Emerson, A. Vermeeren, P. Højbjerg, G. Kondogbia, T. Weah, P. Aubameyang, M. Greenwood.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Caio Henrique, M. Salisu, T. Kehrer, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, A. Golovin, T. Minamino, M. Akliouche, F. Balogun.

Qui arbitre le match Marseille Monaco ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Monaco ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 décembre 2025, coup d'envoi 20:45.

