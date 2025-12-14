Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Marseille - Monaco en direct commenté
16e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 14 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 16e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Monaco. Ce match aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Monaco.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 décembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Monaco ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-5-2 : G. Rulli, N. Aguerd, B. Pavard, A. Murillo, Emerson, A. Vermeeren, P. Højbjerg, G. Kondogbia, T. Weah, P. Aubameyang, M. Greenwood.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Caio Henrique, M. Salisu, T. Kehrer, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, A. Golovin, T. Minamino, M. Akliouche, F. Balogun.
- Qui arbitre le match Marseille Monaco ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Monaco ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 décembre 2025, coup d'envoi 20:45.