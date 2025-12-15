Menu Rechercher
Raymond Domenech allume De Zerbi et l’OM

Marseille 1-0 Monaco

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1 à 0 contre l’AS Monaco en Ligue 1. Un succès commenté par Raymond Domenech (73 ans) sur La Chaîne L’Equipe. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a taclé Marseille et son entraîneur Roberto De Zerbi, qu’il juge responsable.

«C’est dû à une organisation qui n’existe pas. Comment Marseille peut se diluer autant dans un match ? Ils veulent construire, attirer l’adversaire derrière et ils se sont fait prendre 5 ou 6 fois dans leur camp. À un moment, tu changes les choses. Leurs milieux de terrain dans ces moments-là, tu les cherches. Monaco a joué tranquille au milieu, ils ont fait tourner les ballons et ils les ont troués. Selon moi, c’est un problème d’organisation, de jeu. Il n’ y a pas d’idées. Personne ne peut dire comment ils jouent. On ne sait pas défensivement comment ils jouent. Leur jeu est lisible.» RDZ et l’OM risquent de ne pas apprécier…

