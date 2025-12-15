L’explication de Matvey Safonov sur la photo polémique du PSG

C’est le petit mystère de la photo postée par le Paris Saint-Germain avant de s’envoler pour le Qatar afin d’y disputer la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Luis Enrique a convoqué 22 joueurs, mais seulement 20 apparaissent sur la photo de l’équipe rouge et bleu. Senny Mayulu et Matvey Safonov manquent à l’appel, mais les médias russes assurent que Safonov, qui se trouvait derrière Khvicha Kvaratskhelia, a été enlevé du cliché par le club de la capitale. Face aux rumeurs, le principal intéressé s’est expliqué.

« Vous pouvez penser que je ne suis pas là, mais je suis bien là. Je me suis toujours senti mal à l’aise quand j’essayais de me glisser sur des photos de groupe. À mon avis, si quelqu’un vous cache sur une photo, détendez-vous et ne gâchez pas la photo. Beaucoup de gens ont dit que Photoshop avait été utilisé, mais non, c’est moi qui me cache ici », a-t-il expliqué sur son compte Telegram. L’affaire est close et le gardien est bel et bien avec ses coéquipiers à l’entraînement à Doha.