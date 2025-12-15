PSG : l’étrange disparition de Matvey Safonov

Homme fort des dernières semaines du côté du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov a profité de la blessure de Lucas Chevalier pour réussir un solide passage dans les buts parisiens. Auteur de prestations convaincantes contre le Stade Rennais (5-0), Bilbao (0-0) et le FC Metz (3-2), le portier russe a réussi un vrai tour de force puisqu’il est passé de doublure à véritable concurrent de Lucas Chevalier pour le poste de numéro un.

Convoqué avec le Paris Saint-Germain pour défier Flamengo ce mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale, le gardien russe a pris l’avion en direction du Qatar. Si on le voit bien dans la vidéo du club à la sortie de l’avion, en revanche, il a été retiré de la photo postée par le club sur les réseaux sociaux.