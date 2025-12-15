Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

PSG : l’étrange disparition de Matvey Safonov

Par Aurélien Macedo
1 min.
Safonov et Chevalier au PSG @Maxppp

Homme fort des dernières semaines du côté du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov a profité de la blessure de Lucas Chevalier pour réussir un solide passage dans les buts parisiens. Auteur de prestations convaincantes contre le Stade Rennais (5-0), Bilbao (0-0) et le FC Metz (3-2), le portier russe a réussi un vrai tour de force puisqu’il est passé de doublure à véritable concurrent de Lucas Chevalier pour le poste de numéro un.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
✈️ Nos Parisiens en route pour le Qatar ! 🇶🇦

@qatarairways
Voir sur X

Convoqué avec le Paris Saint-Germain pour défier Flamengo ce mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale, le gardien russe a pris l’avion en direction du Qatar. Si on le voit bien dans la vidéo du club à la sortie de l’avion, en revanche, il a été retiré de la photo postée par le club sur les réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Matvey Safonov

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier