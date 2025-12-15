Un jeune impliqué dans le home-jacking de Donnarumma s’est suicidé en prison

En juillet 2023, Gianluigi Donnarumma et sa femme avaient vécu un home-jacking traumatisant à leur domicile parisien. Séquestré et violenté, le couple avait subi un préjudice moral et financier compris entre 500 000€ et 1 M€. Aujourd’hui, Le Parisien nous apprend que l’un des membres de l’équipe ayant commis ce home-jacking s’est suicidé en prison.

Prénommé Seyni et âgé de 21 ans, le jeune homme a été retrouvé pendu dans sa cellule en mai 2024. La justice soupçonne deux des commanditaires de l’opération, « Ganito » et « Kiki », d’avoir recruté, harcelé puis poussé au suicide le jeune Seyni une fois ce dernier arrêté et emprisonné dans le but de la réduire au silence. De quoi pousser la juge d’instruction en charge du dossier Donnarumma à faire un signalement afin qu’une enquête spécifique sur le mauvais traitement infligé à Seyni soit ouverte.