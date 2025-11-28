Menu Rechercher
Grosses révélations sur le home-jacking chez Gianluigi Donnarumma

Trois détenus ont été extraits de prison le mardi 25 novembre par la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris pour être entendus dans le cadre de l’enquête sur le cambriolage violent dont a été victime Gianluigi Donnarumma en juillet 2023, à Paris. Selon le journal Le Parisien, deux d’entre eux, surnommés « Ganito » et « Kiki », seraient les commanditaires présumés de l’opération, organisée depuis leur cellule, tandis que le troisième aurait joué le rôle de guetteur. Les trois hommes ont été présentés au juge d’instruction et reconduits en détention provisoire après 48h de garde à vue. L’ancien gardien du PSG, actuellement à Manchester City, et sa compagne avaient été menacés, frappés et ligotés, et les voleurs étaient repartis avec un butin évalué à 500 000 euros, composé de montres, bijoux et maroquinerie de luxe.

Toujours selon Le Parisien, les deux hommes seraient déjà connus pour des faits similaires, dont des homes-jackings visant d’autres personnalités à Paris. Le troisième suspect, « Daril B», 19 ans, a reconnu sa présence dans le quartier au moment des faits, mais nie toute implication directe. Son avocate, Me Roxane Best, a vivement critiqué sa nouvelle détention, rappelant que son client était déjà incarcéré pour des affaires de stupéfiants et ne serait pas libéré avant 2028. Cette étape dans l’enquête vise à identifier clairement les cerveaux de l’opération et à comprendre comment des attaques de ce type peuvent être orchestrées depuis l’intérieur des prisons, soulevant de sérieuses questions sur la sécurité des « stars » à Paris.

