QSI envoie un dirigeant du PSG au KAS Eupen

Le 9 décembre dernier, QSI annonçait le rachat du club belge du KAS Eupen. Le but est clair : faire de la formation de D2 un des clubs satellites du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, la tendance a été confirmée par la nomination officielle de Pasquale Sensibile au poste de directeur sportif d’Eupen. Pour rappel, Sensibile était le responsable des recruteurs du PSG. «Qatar Sports Investments (QSI), l’un des principaux groupes d’investissement stratégique dans les domaines du sport, de la culture, du divertissement et du lifestyle, a le plaisir d’annoncer la nomination de Pasquale Sensibile au poste de directeur sportif du KAS Eupen, avec effet immédiat et jusqu’à l’été 2026.»

Une nomination saluée par le conseiller sportif du groupe QSI, Luis Campos. « Nous sommes très heureux que Pasquale assume ce rôle important à Eupen. Il apporte une expertise exceptionnelle en matière de développement des talents et de constitution d’équipes, et en tant que membre clé de la structure du PSG, il assure également la continuité et l’alignement au sein de la famille footballistique de QSI. »