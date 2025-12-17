Grosse pression sur le PSG, la gestion du cas Ter Stegen interroge au Barça

Une finale pour l’histoire

Comme le placarde le journal L’Equipe dans son édition du jour, « l’histoire est en marche » ! C’est la première fois de l’histoire qu’un club français joue cette compétition. Les Parisiens, champions d’Europe, vont défier les Brésiliens de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores. C’est une occasion en or pour le PSG de terminer l’année en beauté, avec un sixième titre. Pour le Figaro Sport, cette finale de la coupe intercontinentale est l’opportunité de terminer l’année 2025 en apothéose. Contrairement à la Coupe du monde des clubs cet été, le PSG n’a qu’un match à remporter pour rajouter une ligne à son palmarès. Ce sixième titre sera l’occasion pour Luis Enrique et le PSG d’égaler le Barça de Pep Guardiola ou encore le Bayern Munich d’Hansi Flick, les seuls à avoir réussi le sextuplé. Flamengo ne sera toutefois pas à sous-estimer. Le club brésilien, entraîné par l’ancien joueur Filipe Luis, a remporté cinq titres cette saison et a dominé le football sud-américain, à l’image du PSG en Europe. On se rappelle tous que le club parisien était tombé face à Botafogo cet été. Les supporters parisiens espèrent vivre une autre finale que celle perdue face à Chelsea.

La suite après cette publicité

L’étrange gestion du cas Ter Stegen

Ter Stegen a joué lors des 16es de finale de la Coupe du Roi contre Guadalajara. Le portier allemand a fait son grand retour après de nombreux mois d’absences. Entre blessures, confrontation avec sa direction et relégation dans la hiérarchie, « Tek » de son surnom, a retrouvé les terrains, son dernier match sous les couleurs blaugranas remontait à mai dernier. Si Sport souligne sa belle prestation hier et indique qu’il ne jettera pas l’éponge, Hansi Flick a rappelé que Joan Garcia était bien le gardien numéro 1. « C’est seulement pour ce match », a prévenu le coach, qui ne s’est pas mouillé sur l’avenir du gardien allemand. Pour beaucoup de supporters, Ter Stegen a prouvé qu’il avait encore le niveau. Pour d’autres, Hansi Flick a voulu lui offrir un dernier match après 12 ans de bons et loyaux services. Car s’il veut jouer et disputer la Coupe du monde avec l’Allemagne, un départ cet hiver semble inéluctable.

Les votes controversés de The Best

Si pour beaucoup, le sacre de Dembouz pour le trophée The Best ne souffre d’aucune contestation possible, en Espagne, on cherche encore et toujours la petite polémique. El Chiringuito ne comprend pas par exemple pourquoi Luis De La Fuente a voté pour Pedri en choix numéro un et non pour Lamine Yamal. Pour Jordi Jota, spécialiste du Barça, : « c’est un coup de poignard dans le dos de Lamine Yamal. » Le choix du sélectionneur espagnol a fait perdre des points au crack de 18 ans qui a obtenu 11 points de moins que Dembouz au classement final. Du côté du Real Madrid, le fait que Luka Modric ne vote pas pour Kylian Mbappé n’a pas été compris par les journalistes de l’émission. Le Croate a accordé ses points à Vitinha, Dembélé et enfin Lamine Yamal. En parlant de Mbappé, s’il a terminé 3ᵉ, il n’est pas présent dans le onze de l’année, « une absence surprenante » pour le journal AS. A noter que le Français n’a pas non plus voté comme lors de l’édition précédente.