Villarreal - FC Barcelone : les compositions officielles

Le Barça veut terminer l’année sur une bonne note. Ce dimanche après-midi, les Blaugrana joueront leur dernier match de 2025 sur la pelouse de La Cerámica contre Villarreal et espèrent conclure sur un nouveau succès et reprendre quatre longueurs d’avance sur son rival historique et dauphin, le Real Madrid (vainqueur 2-0 contre le FC Séville samedi soir). Si le FC Barcelone reste sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Sous-marin jaune est sur une très bonne dynamique également avec une troisième place de Liga et son meilleur total à ce stade de la compétition : 35 points après 15 journées. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h15.

Pour ce match, Marcelino doit composer sans Akhomach, Cabanes, Costa, Gueye, Kambwala, Mourino et Partey et aligne un 4-4-2 à plat. Luis Junior démarre dans les buts tandis que Navarro, Marin, Veiga et Cardona composent la défense. Buchanan et Moleiro s’occupent des ailes et Comesana et Parejo seront dans l’entre-jeu. Enfin, Nicolas Pépé, non-convoqué avec le Côte d’Ivoire pour la CAN, accompagne Ayoze Perez sur le front de l’attaque. Hansi Flick, lui, est privé d’Araujo, Gavi, Olmo, Pedri et même Christensen, gravement touché au genou et blessé de dernière minute. Le technicien allemand aligne alors un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages et une arrière-garde Koundé-Cubarsí-Martín-Balde. Eric et De Jong forment le double-pivot devant la défense tandis que Yamal, Fermín et Raphinha évolueront en soutien de Ferran Torres, seul en pointe. Lewandowski et Rashford débutent donc sur le banc.

Les compositions officielles :

Villarreal : Luis Junior - Navarro, Marin, Veiga, Cardona - Buchanan, Comesana, Parejo, Moleiro - Pépé, Ayoze Perez

FC Barcelone : Joan Garcia – Koundé, Cubarsí, Martín, Balde – Eric, De Jong – Yamal, Fermín, Raphinha - Ferran Torres