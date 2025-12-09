L’absence de Nicolas Pépé à la CAN choque déjà la Côte d’Ivoire

La publication de la liste d’Emerse Faé pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations a immédiatement provoqué un séisme en Côte d’Ivoire, tant une absence a retenu l’attention : celle de Nicolas Pépé. Alors que les supporters attendaient naturellement de voir figurer l’ailier de Villarreal, vainqueur de la CAN 2023 et encore perçu comme l’un des cadres offensifs des Éléphants, son nom ne fait étonnamment pas partie des joueurs retenus pour défendre le titre au Maroc. Une décision d’autant plus surprenante que Faé a choisi de renouveler une partie de sa ligne offensive, tout en rappelant Wilfried Zaha ou en misant sur la jeunesse de Yan Diomandé. Dans un contexte où l’expérience internationale et l’impact offensif restent des atouts majeurs lors de ce tournoi exigeant, l’absence de Pépé interroge et alimente déjà les discussions, certains y voyant un choix sportif fort tandis que d’autres redoutent des raisons extra-sportives. Résultat : la Côte d’Ivoire s’est rapidement enflammée face à cette non-convocation inattendue, devenue en quelques heures le principal sujet autour de la liste d’Emerse Faé.

Si cette absence fait autant réagir, c’est aussi parce que Nicolas Pépé occupe le centre de plusieurs polémiques depuis quelques jours, au point de devenir l’un des joueurs les plus commentés du moment. Dans une interview accordée au youtubeur Just Riadh, l’attaquant a d’abord déclenché un vif débat en évoquant les choix de nationalité sportive et en taquinant Alban Lafont sur son parcours, estimant avec humour que le gardien «n’était pas vraiment Ivoirien» malgré son passeport. Des propos sortis de leur contexte qui ont alimenté un début de crispation avant d’être suivis par une polémique bien plus importante : une vague d’insultes racistes visant Pépé après une blague sur le palmarès du Maroc à la CAN. Le joueur de Villarreal avait rappelé, sur un ton léger, que les Lions de l’Atlas ne comptaient qu’un titre, «remporté en 1818» selon sa plaisanterie, une hyperbole destinée à chambrer mais très mal perçue par une partie des supporters marocains. Face à l’ampleur des attaques reçues, l’international ivoirien a publié une mise au point, s’excusant pour les malentendus tout en dénonçant fermement les insultes dont il était victime. Entre ses déclarations sur Lafont, la polémique autour du Maroc et son absence dans la liste de Faé, Nicolas Pépé se retrouve ainsi au cœur des discussions, son nom cristallisant autant les passions que les interrogations à quinze jours du début de la compétition (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026).

Une sanction comportementale ?

Forcément une telle absence n’a pas tardé à défrayer la chronique et à faire couler beaucoup d’encre. Emerse Faé a naturellement été questionné à ce sujet ce mardi : «sanction, c’est un peu fort. Il a fait une intervention ces derniers jours (l’interview sur YouTube, ndlr). Ce que je peux vous dire, c’est que ce n’est pas une sanction sportive. Si on devait regarder que le volet sportif, il aurait bien évidemment été dans la liste. Après quand on fait une liste, vous le savez, il faut prendre en compte beaucoup d’éléments, que ce soit le terrain et en dehors du terrain. Tous ces éléments réunis font que Nicolas (Pépé) n’est pas dans la liste. Mais ce n’est pas du tout une sanction sportive», a déclaré le sélectionneur ivoirien en conférence de presse. Malgré ces justifications, la plupart des observateurs ne digèrent toujours pas cette absence : «l’absence de Nicolas Pepe a été un choc pour moi. Pepe est quand même l’un des éléments importants du groupe et a toujours répondu présent, il est en sélection depuis 2016, il a beaucoup d’expérience en sélection. Une expérience qui peut s’avérer utile dans une compétition comme la CAN. Il n’a jamais « triché » sous le maillot des Éléphants et a toujours été là lors des qualifs pour la CAN et la Coupe du Monde, ce qui n’est pas le cas de tous. Même lorsqu’il fallait se déplacer jusqu’aux Îles Maurice pour affronter les Seychelles par exemple», nous explique le CM du compte Séléphanto, Sidiki.

A en croire la déclaration d’Emerse Faé, ce n’est pas une décision basée sur les performances sportives de Nicolas Pépé. Le problème est donc plus profond. Cette absence serait-elle donc liée aux récentes polémiques récentes tirées de la vidéo ? «Je ne pense pas que cette absence soit liée à la déclaration de Pepe sur les binationaux. Pepe a simplement donné son point de vue, en prenant même le cas d’Alban Lafont comme exemple en rigolant. De plus, l’extrait est sorti à 2 jours de l’annonce de la liste. Je ne pense pas qu’Emerse Faé se priverait d’un joueur majeur au dernier moment pour une compétition aussi importante que la CAN. Mais ce n’est pas impossible que cette déclaration soit mal passée à la FIF en effet. Sportivement parlant, Nicolas Pepe mérite à 100% d’être appelé pour disputer cette CAN. Il est titulaire à Villarreal depuis deux saisons désormais, il a été élu meilleur joueur du mois en Liga en début de saison, homme du match en Ligue des Champions. Il a énormément de temps de jeu», poursuit-il. Pour rappel, l’ancien attaquant d’Arsenal affiche 11 buts en 53 sélections et reste l’un des visages de la sélection nationale depuis 2016.

Tenant du titre de la dernière CAN, la Côté d’Ivoire devra rapidement se remobiliser pour réaliser une grande compétition au Maroc. Pour l’heure, l’actualité des Elephants est complètement prise par Nicolas Pépé, finalement bruyant par son absence : «ça dépendra de la véritable cause de sa non-sélection. En novembre, il n’avait déjà pas été appelé par Emerse Faé pour une raison que nous ignorons encore. Nicolas avait d’ailleurs réagi dans sa story Snapchat avec des emojis rires. Aurait-il contrarié Emerse Fae en interne ? C’est ce que beaucoup d’IUvoiriens disent mais officiellement, nous ne connaissons pas les raisons de sa non-sélection sur les matchs amicaux du mois de novembre. En revanche, il faut souligner que Nicolas Pepe fait partie des joueurs qui mettent le plus d’ambiance dans le groupe. On le constate notamment lors des bizutages des nouveaux joueurs qu’il partage toujours en story. Pepe est un joueur de groupe qui est toujours présent pour mettre la bonne ambiance. L’absence de sa joie de vivre et de sa bonne humeur sur une compétition longue de 1 mois pourrait finir par se sentir», conclut le CM du compte Séléphanto. Reste à voir si les Éléphants sauront faire oublier l’absence de l’un de leurs cadres au Maroc.