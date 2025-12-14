Le FC Barcelone a déjà l’eau à la bouche avec Gorka Buil, son nouveau prodige de 15 ans

Il y a, de plus en plus, une quête à la pépite et un jeunisme parfois poussés à bout qui peuvent en arriver à être malsains. Entre fans de foot avides de découvrir les cadors de demain, agents qui souhaitent enrôler des clients juteux le plus tôt possible et clubs qui se voient déjà réaliser de sacrées ventes, il peut souvent y avoir une surmédiatisation et une volonté d’accélérer les choses bien trop tôt pour des jeunes joueurs qui ne sont au final que des adolescents. Pour certains, ça se passe plutôt bien, à l’image de Kylian Mbappé, très précoce, mais qui a tenu le rythme sur la durée. De même pour Erling Haaland, ou les inévitables Lamine Yamal et Franco Mastantuono en ce moment. D’autres ont bien plus de mal…

Et s’il y a un club où on s’attend à voir des pépites exploser chaque année, c’est bien le FC Barcelone. La Masia est probablement le centre de formation le plus productif du monde, et ils sont nombreux à briller actuellement, à l’image d’Alejandro Baldé, Pau Cubarsi (bien que plus en difficulté cette saison), Dani Olmo, Fermin Lopez ou Lamine Yamal pour n’en citer que quelques-uns qui sont encore à Barcelone. Ailleurs en Europe, Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) ou Nico Gonzalez (Manchester City) représentent bien l’académie barcelonaise. Et en ce moment, dans les équipes de jeunes catalanes, plusieurs joueurs font régulièrement parler d’eux, à l’image d’Ebrima Tunkara, Sama Nomoko, des cousins Toni et Guille Fernandez, ou même Dro qu’on déjà pu voir avec les A. Ces dernières semaines, la presse catalane multiplie les articles sur un autre jeune de l’académie à qui on prête un fort potentiel : Gorka Buil.

Un avenir tout tracé ?

Arrivé en Catalogne à l’été 2024 en provenance de Zaragoza, le milieu de terrain de 15 ans seulement est en train de réaliser de sacrées prestations, et joue même avec les Juvenil A, la première équipe U19 du Barça. Un sacré surclassement qui n’étonne personne, alors qu’il est aussi un des joueurs les plus remarqués de la sélection U16 espagnole, dont il porte fièrement le numéro 10. En interne, et bien que gaucher, il est souvent comparé à Pedri. Son style de jeu est cependant un peu plus offensif que celui de son glorieux aîné, puisqu’on parle d’un joueur qui a certes des qualités de passeur et une belle vision du jeu, mais c’est surtout un milieu qui aime se projeter vers l’avant, prendre le ballon, dribbler et même terminer les actions. Dans ce sens, il ressemble peut-être plus à Fermin Lopez qu’à Pedri. Il a d’ailleurs marqué cette semaine avec l’Espagne U16 face à l’Ecosse.

Un profil un peu en rupture avec ce qu’a l’habitude de produire le Barça à ce poste. Généralement, les milieux de terrain passé par La Masia ont plutôt l’habitude d’être des profils plus organisateurs, plus posés et prudents avec le ballon. Buil a peut-être un profil plus à l’anglaise si on devait caricaturer, avec cette volonté de vite se tourner vers l’avant et regarder en direction des cages rivales, quitte à faire des erreurs ou perdre le ballon. La polyvalence du numéro 8 lui permet d’ailleurs d’évoluer un peu partout dans la moitié de terrain adverse, étant à l’aise derrière un attaquant ou sur un côté. Dans un football où on demande de plus en plus aux joueurs d’être modulables et d’évoluer à plusieurs positions, comme l’a récemment expliqué Luis Campos, c’est un gros point en sa faveur.

Sans être spécialement impressionnant physiquement, que ce soit au niveau de son gabarit même s’il est assez grand ou de ses qualités physiques, il reste un joueur costaud et rugueux, habitué aux contacts et à jouer avec des adversaires plus âgés et donc plus développés musculairement. De là à le voir briller en équipe première, il y a encore un monde - le quotidien AS l’imagine déjà au Mondial 2030 avec la Roja - et il devra d’abord franchir les étapes, à savoir s’imposer en U19 et ensuite passer par le Barça B avant d’éventuellement avoir une opportunité chez les A. Beaucoup récoltaient autant d’éloges que lui et se sont complètement plantés, certains n’ayant même pas eu une carrière professionnelle derrière. Mais d’autres, moins nombreux forcément, ont réussi à répondre aux attentes et se sont fait une place dans l’élite…