Real Madrid : Xabi Alonso tacle l’arbitrage

Alavés 1-2 Real Madrid

Vainqueur d’Alavés (2-1) à l’extérieur dimanche soir, le Real Madrid a assuré l’essentiel grâce notamment à un nouveau but de Kylian Mbappé. Un succès important pour les Merengues, mais aussi pour Xabi Alonso, dont la situation sur le banc madrilène reste fragile ces dernières semaines. Après la rencontre, l’entraîneur espagnol est revenu sur plusieurs sujets en conférence de presse, dont l’arbitrage.

Interrogé sur un possible penalty non sifflé sur Vinícius, Xabi Alonso a livré une réponse lourde de sous-entendus : « je vais parler de l’action, pas de l’arbitre. Pour moi, c’est un penalty clair. Vini va très vite, il y a contact… et ça me surprend énormément qu’il n’y ait même pas recours à la VAR. Cela dit, ce n’est pas une nouveauté. Il faut continuer. » Relancé sur la présence de González Fuertes à la VAR, l’arbitre qui avait menacé le Real Madrid durant la finale de Coupe, le technicien madrilène a conclu, lapidaire : « tu l’as dit toi-même. On va en rester là. »

