Espagne : le gouvernement chamboule la vente des droits TV et inquiète les clubs

Il n’y a pas qu’en France que les droits télévisés du football font parler. En Espagne, le Conseil Supérieur des Sports (CSD) envisage de réviser le Real Decreto Ley sur la vente centralisée des droits TV, dix ans après sa mise en place, rapporte le quotidien AS. Selon certains dirigeants, cette loi avait permis de mettre fin à la « dictature des grands clubs » dans le marché audiovisuel. Le secrétaire d’État au Sport, José Manuel Rodríguez Uribes, a expliqué au Sénat : « dix ans après, il y a certaines nouveautés qui n’existaient pas à l’époque, comme le football féminin ou la Coupe du Monde 2030 ». Il a ajouté vouloir « améliorer certaines dimensions de la gouvernance du modèle, qu’il y ait plus de transparence et plus de contrôles préalables. Qu’il y ait un organe collégial où participent différentes institutions dans la prise de décisions ». LaLiga et la Fédération espagnole observent ces initiatives avec méfiance, jugeant le système actuel efficace et doutant de la capacité du gouvernement à faire adopter la réforme au Congrès des Députés.

La réforme prévoit d’intégrer le football féminin avec un partage des revenus similaire à celui de la Liga F, tout en renforçant la gouvernance et les contrôles dans le football masculin. Les clubs, qui ont vu leurs revenus passer de 844 millions en 2014-15 à 1 839,7 millions en 2023-24 grâce au système actuel de vente centralisée, restent attachés à ce modèle. Mais un nouveau bras de fer entre LaLiga et le Real Madrid semble probable, le club ayant récemment obtenu un jugement partiel du Tribunal Suprême sur le partage des droits télévisés 2015-16 et réclamant 8,8 millions d’euros à la ligue, ce que celle-ci conteste. Cette réforme s’annonce donc complexe et pourrait provoquer de nouvelles frictions dans le football espagnol.