0 - 0
16'
Liga 2025/2026 16e journée
Alavés
0 - 0
16'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 37 12 Alavés 19
Possession 78% Real Madrid Alavés
Compositions Alavés 4-1-4-1 Real Madrid 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 0/2 0%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
D
D
D
D
V
N
V
Rencontres précédentes
11% 2 Victoires 0% 0 Nul 89% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Calebe Calebe Blessure à la cuisse Denis Suárez Denis Suárez Blessure musculaire Raúl Fernández Raúl Fernández Inconnu Jon Guridi Jon Guridi Blessure au genou Facundo Garcés Facundo Garcés Conduite répréhensible
David Alaba David Alaba Blessure musculaire Dean Huijsen Dean Huijsen Blessure à la cuisse Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga Blessure à la cheville Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Ischio-jambiers Endrick Endrick Carton rouge Álvaro Carreras Álvaro Carreras Carton rouge Fran García Fran García Carton rouge Daniel Carvajal Daniel Carvajal Carton rouge

Top commentaires

Aubin 21:11 JJe penses qu'il devait le laisser sur le banc et en fonction de l'évolution du match le faire entrée ou pas. Mais bon il joue sa tête sur ce match Répondre
Match Alavés - Real Madrid en direct commenté

16e journée de Liga - dimanche 14 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Alavés et Real Madrid (Liga, 16e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16e journée de Liga entre Alavés et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Alavés et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Víctor García Verdura arbitre principal
Julián Villaseñor Julián arbitre assistant
Eliana Fernández González arbitre assistant
Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov quatrième arbitre
José Luis Guzmán Mansilla arbitre VAR
Pablo González Fuertes arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Mendizorroza Vitoria-Gasteiz
Estadio de Mendizorroza
  • Année de construction : 1924
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 19840
  • Affluence moyenne : 12305
  • Affluence maximum : 19840
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 14 décembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 16
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ALA-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Alavés
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Alavés et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Alavés Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Alavés et Real Madrid ?

Alavés : le coach E. Coudet a choisi une formation en 4-1-4-1 : Antonio Sivera, Víctor Parada, Jon Pacheco, N. Tenaglia, Jonny, Antonio Blanco, A. Rebbach, Denis Suárez, Pablo Ibáñez, Calebe, L. Boyé.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Valde, A. Rüdiger, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, Rodrygo.

Qui arbitre le match Alavés Real Madrid ?

Víctor García Verdura est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Alavés Real Madrid ?

Vitoria-Gasteiz accueille le match au Estadio de Mendizorroza.

Quelle est la date et l'heure du match Alavés Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

