Match Alavés - Real Madrid en direct commenté
16e journée de Liga - dimanche 14 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Alavés et Real Madrid (Liga, 16e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16e journée de Liga entre Alavés et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Alavés et Real Madrid.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Alavés et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Alavés Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Alavés et Real Madrid ?
Alavés : le coach E. Coudet a choisi une formation en 4-1-4-1 : Antonio Sivera, Víctor Parada, Jon Pacheco, N. Tenaglia, Jonny, Antonio Blanco, A. Rebbach, Denis Suárez, Pablo Ibáñez, Calebe, L. Boyé.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Valde, A. Rüdiger, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, Rodrygo.
- Qui arbitre le match Alavés Real Madrid ?
Víctor García Verdura est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Alavés Real Madrid ?
Vitoria-Gasteiz accueille le match au Estadio de Mendizorroza.
- Quelle est la date et l'heure du match Alavés Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.