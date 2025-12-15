Menu Rechercher
André-Pierre Gignac agressé par un supporter de Toluca

Par Dahbia Hattabi
1 min.
André-Pierre Gignac sous les couleurs des Tigres @Maxppp
Toluca 2-1 Tigres

Hier soir, André-Pierre Gignac (40 ans) a vécu a priori son dernier match avec les Tigres. Titulaire de la manche retour finale du Championnat d’ouverture face à Toluca (victoire des Tigres 1 à 0 à l’aller), le Français n’a pas réussi à l’emporter. En effet, le club de Monterrey s’est incliné (1-2, 9-8 aux t.a.b.). L’ancien de l’OM, lui, avait pourtant aidé son équipe en tirant un coup franc détourné par Fernand Gorriaran sur l’ouverture du score.

Mais les Tigres ont été battus. Outre la défaite, Gignac a vécu une soirée compliquée. Record et La Aficion indiquent, images à l’appui, qu’il a été frappé par un supporter de Toluca alors qu’il regagnait le banc de touche lors de son remplacement. Les médias expliquent qu’il a été frappé à l’aide d’un fanion et qu’il s’en est plaint aux arbitres.

Pub. le - MAJ le
