Mercato ASSE : ça s’agite autour de Pierre Ekwah
Le bras de fer continue entre Pierre Ekwah et l’AS Saint-Étienne. Alors que la bataille juridique bat son plein aux Prud’hommes suite à la rupture de son contrat, le milieu de terrain est une cible très convoitée cet hiver. Deux clubs étrangers et un club mystère sont prêts à saisir l’opportunité.
C’est un feuilleton qui dure depuis l’été 2025. Relégué en Ligue 2, Saint-Étienne avait décidé d’activer l’option d’achat de Pierre Ekwah, alors prêté par Sunderland. Une décision unilatérale que le joueur n’a jamais acceptée, refusant d’évoluer à l’étage inférieur. Après un été sous haute tension et l’échec des négociations à l’amiable, le couperet est tombé : le milieu franco-camerounais a choisi de rompre son contrat avec les Verts.
Depuis, le joueur de 23 ans est au chômage technique. Sa dernière apparition remonte au 17 mai dernier face à Toulouse (34e journée de L1). En attendant que sa situation se décante, il s’entretient quotidiennement avec un préparateur physique. Sur le plan légal, le dossier est toujours brûlant : l’audience de conciliation prévue récemment aux Prud’hommes a été renvoyée au premier trimestre 2026, prolongeant le suspense.
Udinese, les Glasgow Rangers et un club mystère à l’affût pour Ekwah
Malgré la colère de l’ASSE — qui n’entend pas se laisser faire et conteste la validité de la rupture —, Ekwah reste une opportunité de marché en or. Le statut d’agent libre que le joueur invoque attire les convoitises. Selon nos informations, trois formations sont particulièrement chaudes pour le relancer : l’Udinese en Serie A, les Glasgow Rangers en Écosse et un troisième club dont le nom n’a pas filtré.
Fort d’une centaine de matchs professionnels (Championship et Ligue 1) et doté d’une belle marge de progression, l’ancien international U20 tricolore ne devrait pas rester sur la touche très longtemps. Reste à voir quel club osera prendre le risque de signer le joueur alors que le litige avec les Verts est loin d’être réglé.
