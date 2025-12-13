Ligue 2 : Saint-Etienne lâche encore deux points face au dernier

En sept jours, Saint-Etienne vient de laisser échapper cinq points dans la course à la montée en Ligue 1. Après avoir chuté à Dunkerque samedi dernier (1-0), les Verts ont été accrochés aujourd’hui par Bastia, lanterne rouge du championnat (2-2). Si motif d’espoir il fallait retenir, il se nommerait Davitashvili, encore présent pour porter son équipe à bout de bras. Le premier but de ce match était pourtant l’oeuvre de Sebas, décalé à l’entrée de la surface par Tomi (19e, 0-1). Il manquait quelques centimètres à Larsonneur pour intervenir sur la frappe de l’ex-Strasbourgeois.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Troyes 32 16 +13 9 5 2 28 15 2 ASSE 30 17 +10 9 3 5 35 25 3 Le Mans 30 17 +5 8 6 3 22 17 4 Reims 29 17 +12 8 5 4 32 20 5 Red Star 29 16 +6 8 5 3 21 15 6 Dunkerque 27 17 +10 7 6 4 29 19 7 Pau 26 17 -2 7 5 5 23 25 8 Montpellier 25 17 +2 7 4 6 18 16 9 Guingamp 23 17 -5 6 5 6 25 30 10 Annecy 22 17 +3 6 4 7 21 18 11 Grenoble 21 17 -2 5 6 6 19 21 12 Rodez 21 17 -5 5 6 6 18 23 13 Clermont 19 17 -5 4 7 6 16 21 14 Amiens 18 17 -5 5 3 9 21 26 15 Nancy 18 17 -7 5 3 9 15 22 16 Boulogne 16 16 -7 4 4 8 17 24 17 Laval 15 17 -9 3 6 8 13 22 18 Bastia 8 16 -14 1 5 10 8 22 Voir le classement complet

Mais comme souvent, la réaction stéphanoise venait de son Géorgien : il réussissait un sublime contrôle orienté sur un ballon déposé par Bernauer, et concluait d’une mine sous la barre (24e, 1-1). Les deux équipes alternaient les temps forts, et Bernauer offrait autant d’ouvertures à ses attaquants qu’aux adversaires… L’ancien Manceau se trouait complètement et permettait à Tomi de marquer, à peine dix minutes plus tard (34e, 1-2). Héroïque tout au long du match, Placide s’inclinait une seconde fois face à Davitashvili (81e, 2-2), mais pas contre Florian Tardieu, à qui il refusait le but sur penalty en fin de match (87e). Il est encore trop tôt pour affirmer que cet arrêt comptera à la fin de saison, mais il permet au moins à Bastia de ne pas rentrer les mains vides. Les Corses sont toujours derniers, à 7 points de Laval. L’ASSE grille un nouveau joker mais récupère la deuxième place grâce à sa différence de buts au préjudice du Mans.