Ligue 2 : Saint-Etienne lâche encore deux points face au dernier
En sept jours, Saint-Etienne vient de laisser échapper cinq points dans la course à la montée en Ligue 1. Après avoir chuté à Dunkerque samedi dernier (1-0), les Verts ont été accrochés aujourd’hui par Bastia, lanterne rouge du championnat (2-2). Si motif d’espoir il fallait retenir, il se nommerait Davitashvili, encore présent pour porter son équipe à bout de bras. Le premier but de ce match était pourtant l’oeuvre de Sebas, décalé à l’entrée de la surface par Tomi (19e, 0-1). Il manquait quelques centimètres à Larsonneur pour intervenir sur la frappe de l’ex-Strasbourgeois.
Classement général Ligue 2 BKT
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Troyes
|32
|16
|+13
|9
|5
|2
|28
|15
|2
|ASSE
|30
|17
|+10
|9
|3
|5
|35
|25
|3
|Le Mans
|30
|17
|+5
|8
|6
|3
|22
|17
|4
|Reims
|29
|17
|+12
|8
|5
|4
|32
|20
|5
|Red Star
|29
|16
|+6
|8
|5
|3
|21
|15
|6
|Dunkerque
|27
|17
|+10
|7
|6
|4
|29
|19
|7
|Pau
|26
|17
|-2
|7
|5
|5
|23
|25
|8
|Montpellier
|25
|17
|+2
|7
|4
|6
|18
|16
|9
|Guingamp
|23
|17
|-5
|6
|5
|6
|25
|30
|10
|Annecy
|22
|17
|+3
|6
|4
|7
|21
|18
|11
|Grenoble
|21
|17
|-2
|5
|6
|6
|19
|21
|12
|Rodez
|21
|17
|-5
|5
|6
|6
|18
|23
|13
|Clermont
|19
|17
|-5
|4
|7
|6
|16
|21
|14
|Amiens
|18
|17
|-5
|5
|3
|9
|21
|26
|15
|Nancy
|18
|17
|-7
|5
|3
|9
|15
|22
|16
|Boulogne
|16
|16
|-7
|4
|4
|8
|17
|24
|17
|Laval
|15
|17
|-9
|3
|6
|8
|13
|22
|18
|Bastia
|8
|16
|-14
|1
|5
|10
|8
|22
Mais comme souvent, la réaction stéphanoise venait de son Géorgien : il réussissait un sublime contrôle orienté sur un ballon déposé par Bernauer, et concluait d’une mine sous la barre (24e, 1-1). Les deux équipes alternaient les temps forts, et Bernauer offrait autant d’ouvertures à ses attaquants qu’aux adversaires… L’ancien Manceau se trouait complètement et permettait à Tomi de marquer, à peine dix minutes plus tard (34e, 1-2). Héroïque tout au long du match, Placide s’inclinait une seconde fois face à Davitashvili (81e, 2-2), mais pas contre Florian Tardieu, à qui il refusait le but sur penalty en fin de match (87e). Il est encore trop tôt pour affirmer que cet arrêt comptera à la fin de saison, mais il permet au moins à Bastia de ne pas rentrer les mains vides. Les Corses sont toujours derniers, à 7 points de Laval. L’ASSE grille un nouveau joker mais récupère la deuxième place grâce à sa différence de buts au préjudice du Mans.
