Commenter 3
Ligue 2

Ligue 2 : Saint-Etienne lâche encore deux points face au dernier

Par Jordan Pardon
1 min.
Stassin avec l'ASSE @Maxppp
ASSE 2-2 Bastia

En sept jours, Saint-Etienne vient de laisser échapper cinq points dans la course à la montée en Ligue 1. Après avoir chuté à Dunkerque samedi dernier (1-0), les Verts ont été accrochés aujourd’hui par Bastia, lanterne rouge du championnat (2-2). Si motif d’espoir il fallait retenir, il se nommerait Davitashvili, encore présent pour porter son équipe à bout de bras. Le premier but de ce match était pourtant l’oeuvre de Sebas, décalé à l’entrée de la surface par Tomi (19e, 0-1). Il manquait quelques centimètres à Larsonneur pour intervenir sur la frappe de l’ex-Strasbourgeois.

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 32 16 +13 9 5 2 28 15
2 Logo ASSE ASSE 30 17 +10 9 3 5 35 25
3 Logo Le Mans Le Mans 30 17 +5 8 6 3 22 17
4 Logo Reims Reims 29 17 +12 8 5 4 32 20
5 Logo Red Star Red Star 29 16 +6 8 5 3 21 15
6 Logo Dunkerque Dunkerque 27 17 +10 7 6 4 29 19
7 Logo Pau Pau 26 17 -2 7 5 5 23 25
8 Logo Montpellier Montpellier 25 17 +2 7 4 6 18 16
9 Logo Guingamp Guingamp 23 17 -5 6 5 6 25 30
10 Logo Annecy Annecy 22 17 +3 6 4 7 21 18
11 Logo Grenoble Grenoble 21 17 -2 5 6 6 19 21
12 Logo Rodez Rodez 21 17 -5 5 6 6 18 23
13 Logo Clermont Clermont 19 17 -5 4 7 6 16 21
14 Logo Amiens Amiens 18 17 -5 5 3 9 21 26
15 Logo Nancy Nancy 18 17 -7 5 3 9 15 22
16 Logo Boulogne Boulogne 16 16 -7 4 4 8 17 24
17 Logo Laval Laval 15 17 -9 3 6 8 13 22
18 Logo Bastia Bastia 8 16 -14 1 5 10 8 22
Voir le classement complet

Mais comme souvent, la réaction stéphanoise venait de son Géorgien : il réussissait un sublime contrôle orienté sur un ballon déposé par Bernauer, et concluait d’une mine sous la barre (24e, 1-1). Les deux équipes alternaient les temps forts, et Bernauer offrait autant d’ouvertures à ses attaquants qu’aux adversaires… L’ancien Manceau se trouait complètement et permettait à Tomi de marquer, à peine dix minutes plus tard (34e, 1-2). Héroïque tout au long du match, Placide s’inclinait une seconde fois face à Davitashvili (81e, 2-2), mais pas contre Florian Tardieu, à qui il refusait le but sur penalty en fin de match (87e). Il est encore trop tôt pour affirmer que cet arrêt comptera à la fin de saison, mais il permet au moins à Bastia de ne pas rentrer les mains vides. Les Corses sont toujours derniers, à 7 points de Laval. L’ASSE grille un nouveau joker mais récupère la deuxième place grâce à sa différence de buts au préjudice du Mans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
