Mercato ASSE : ça commence à s’agiter pour Zuriko Davitashvili

Zuriko Davitashvili va-t-il finir la saison chez les Verts ? À 24 ans, le Géorgien est toujours sous contrat avec l’AS Saint-Étienne jusqu’à l’été 2028 et reste sur le départ. L’été dernier, l’ASSE avait fait le forcing pour le faire rester dans le Forez. Malgré la relégation du club en Ligue 2, nous vous avions annoncé que Saint-Étienne ne souhaitait pas se séparer de son attaquant, peu importe le club et le prix proposé, malgré les nombreux intérêts en France ainsi qu’à l’étranger.

Kilmer Sports, l’investisseur des Verts et actionnaire unique du club depuis l’été dernier, a bloqué le départ des stars stéphanoises. Ce qui avait agacé le Géorgien, qui n’a d’ailleurs pas voulu entrer en jeu contre le Paris FC et Cagliari en présaison. Mais peu de temps après, Davitashvili s’était ressaisi et avait réalisé une bonne première partie de saison, pour un total de 6 buts et 1 passe décisive en 14 journées de Ligue 2. «Marquer plus, faire marquer et aider le club à remonter en Ligue 1. On a tous envie de redonner à Saint-Étienne la place qu’elle mérite», avait-il assuré en novembre dernier.

Le Beşiktaş et un club mystère à l’affût

Mais la vérité de novembre n’est pas celle du mercato d’hiver. Titulaire indiscutable et toujours performant avec la sélection de Willy Sagnol, l’ancien Bordelais a conservé une belle cote en Europe. Selon nos informations, le Beşiktaş a manifesté un intérêt concret et souhaite boucler son arrivée dès janvier. Un challenge qui séduit le joueur, et auquel l’ASSE ne serait plus opposée en cas d’offre satisfaisante.

Actuel dauphin de Ligue 2 malgré sa récente défaite à Dunkerque, Saint-Étienne se retrouve face à un dilemme : conserver son meilleur atout offensif pour assurer la montée, ou réaliser une belle plus-value. Acheté 6 M€ aux Girondins en 2024, sa valeur est aujourd’hui estimée à 9 M€ par Transfermarkt. La bataille s’annonce rude, car en coulisses, un autre club européen (dont le nom n’a pas filtré) se tient prêt à dégainer une offre.