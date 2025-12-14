Le nouveau craquage du commentateur de l’OGC Nice

Le cauchemar continue pour l’OGC Nice. Ce dimanche, les Aiglons n’ont rien pu faire face au RC Lens. Dépassé, le Gym a finalement rendu les armes (0-2) face à une équipe nordiste rigoureuse et portée par des individualités XXL, à l’instar de Matthieu Udol et Odsonne Édouard. Une nouvelle déconvenue qui n’a pas manqué de frustrer les joueurs, les supporters mais également les commentateurs du Gym.

En tribune, le commentateur, Constantin Djivas, avait en effet fait le déplacement pour couvrir et retransmettre la rencontre aux supporters sur les réseaux sociaux. Connu pour ses récents craquages, il s’est encore illustré en répétant à plusieurs reprises en criant : «centre d’Udol, tête d’Edouard ! Comme en première période ! Ça faisait 1-0, ça fait 2-0 ! C’est pas juste, mais c’est le haut-niveau ! C’était le 6e but, c’est le 7e but d’Odsonne Edouard cette saison en Ligue 1 ! » Une séquence symbolisant les galères actuelles du club niçois…