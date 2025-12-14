Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Le nouveau craquage du commentateur de l’OGC Nice

Par Josué Cassé
1 min.
La Tribune populaire sud au coeur du marasme @Maxppp
Lens 2-0 Nice

Le cauchemar continue pour l’OGC Nice. Ce dimanche, les Aiglons n’ont rien pu faire face au RC Lens. Dépassé, le Gym a finalement rendu les armes (0-2) face à une équipe nordiste rigoureuse et portée par des individualités XXL, à l’instar de Matthieu Udol et Odsonne Édouard. Une nouvelle déconvenue qui n’a pas manqué de frustrer les joueurs, les supporters mais également les commentateurs du Gym.

La suite après cette publicité
Actu Ligue 1
Ça devient compliqué pour le commentateur de l'OGC Nice... 😪❤️🖤

🎥 via @Wecmoiwsh10
Voir sur X

En tribune, le commentateur, Constantin Djivas, avait en effet fait le déplacement pour couvrir et retransmettre la rencontre aux supporters sur les réseaux sociaux. Connu pour ses récents craquages, il s’est encore illustré en répétant à plusieurs reprises en criant : «centre d’Udol, tête d’Edouard ! Comme en première période ! Ça faisait 1-0, ça fait 2-0 ! C’est pas juste, mais c’est le haut-niveau ! C’était le 6e but, c’est le 7e but d’Odsonne Edouard cette saison en Ligue 1 ! » Une séquence symbolisant les galères actuelles du club niçois…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier