RC Lens : Franck Haise adulé pour son retour à Bollaert

Depuis le début de saison, Franck Haise ne trouve pas la solution avec Nice. Reprochant souvent la qualité de son effectif et son incapacité à performer avec le groupe à sa disposition. Ce dimanche, ses Aiglons se déplaçaient à Lens. Un match spécial face au leader pour l’entraîneur de 54 ans qui retourne là où tout a commencé pour lui.

La suite après cette publicité

Pour le premier match dans un Bollaert plein et qui appartient désormais au RC Lens, l’ancien entraîneur des Sang et Or a été adulé par le public qui l’a chéri de 2020 à 2024. Désormais de l’autre côté, Haise essayera, ce dimanche, de mettre fin à la désolante série de huit défaites de son équipe toutes compétitions confondues.