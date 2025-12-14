Menu Rechercher
RC Lens : Franck Haise adulé pour son retour à Bollaert

Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp

Depuis le début de saison, Franck Haise ne trouve pas la solution avec Nice. Reprochant souvent la qualité de son effectif et son incapacité à performer avec le groupe à sa disposition. Ce dimanche, ses Aiglons se déplaçaient à Lens. Un match spécial face au leader pour l’entraîneur de 54 ans qui retourne là où tout a commencé pour lui.

Le retour de Franck Haise à Bollaert ❤️💛

Pour le premier match dans un Bollaert plein et qui appartient désormais au RC Lens, l’ancien entraîneur des Sang et Or a été adulé par le public qui l’a chéri de 2020 à 2024. Désormais de l’autre côté, Haise essayera, ce dimanche, de mettre fin à la désolante série de huit défaites de son équipe toutes compétitions confondues.

