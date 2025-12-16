Menu Rechercher
CdM 2026 : la FIFA lance une nouvelle catégorie de billets moins chers

Par Maxime Barbaud
Coupe du Monde @Maxppp

La grogne des supporters est remontée jusqu’à la FIFA. Les prix exorbitants des billets pour assister à la prochaine Coupe du Monde (370% d’inflation par rapport au précédent Mondial selon les chiffres récoltés par le réseau Football Supporters Europe) à obliger différentes associations de fans à monter au créneau et à s’insurger contre cette politique tarifaire. Pour calmer cette colère, l’instance internationale a annoncé ce mardi mettre en vente une nouvelle catégorie de billet nommée "Tribune Basique pour les supporters" à 60 euros l’unité.

Ces tickets concernent tous les matchs de ce Mondial nord-américain, des poules jusqu’à la finale. «Cette catégorie a été mise en place afin d’aider les supporters à suivre leur équipe tout au long de la compétition», explique Gianni Infantino, le président de la FIFA. Les supporters des équipes concernées pour ces matchs auront la priorité. Ce sera aux associations de traiter ensuite les demandes et d’attribuer ces billets.

