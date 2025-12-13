Coupe du Monde 2026 : les prix démentiels des billets scandalisent les supporters de la planète

Cette Coupe du Monde 2026 n’a pas encore débuté qu’elle prend une tournure déjà compliquée. L’entrée de la presse sur les lieux de la cérémonie du tirage au sort avait déjà donné lieu à de premières scènes étonnantes, mais ce n’est rien en comparaison de ce qui a suivi. La proximité affichée entre Donald Trump et Gianni Infantino met mal à l’aise. Le président de la FIFA a même remis une improbable médaille de la paix au président américain, renforçant les soupçons d’ingérence politique d’une institution qui se veut justement apolitique. L’instrumentalisation de l’association ne semble pas déranger le patron suisse.

La suite après cette publicité

Le scandale né autour du « Pride Match » entre l’Égypte et l’Iran est un énième épisode illustrant les problèmes auxquels fait face l’organisation. Cette dernière va également devoir gérer un nouveau dossier touchant directement les gens qu’elle est censée satisfaire : le public et les supporters. La tarification des billets a été dévoilée ces dernières heures et elle fait froid dans le dos. Il fallait s’attendre à une augmentation générale du prix des billets par rapport aux dernières compétitions en raison de l’inflation et du niveau de vie américain, mais c’est en réalité une explosion des coûts qui est pratiquée.

La suite après cette publicité

Une inflation de 370%

Pour le premier match des Bleus face au Sénégal, comptez 191 euros pour une place en catégorie 3, 401 euros en catégorie 2 et 535 euros pour la catégorie 1. Les prix montent encore face à la Norvège où il faudra débourser entre 229 euros (cat.3) et 604 euros (cat.1). Bien sûr, plus la compétition avance et plus les tarifs s’envolent, jusqu’à l’indécent. Une éventuelle demi-finale coûtera entre 793 euros (cat.3) et 2 728 euros (cat.1), alors que la finale proposera des billets entre 3 601 euros (car.3) et 7466 euros (cat.1). Un supporter désireux de suivre l’équipe de France sur la totalité de la compétition devra payer 6 443 euros en 3e catégorie et jusqu’à 15 250 euros en 1ère catégorie.

Le caractère populaire du football a complètement été balayé. À titre de comparaison, et alors que les Coupes du Monde en Russie et au Qatar ont essuyé d’incessantes critiques en raison d’un manque de liberté individuelle et de chantiers où les droits de l’homme étaient largement bafoués, l’organisation avait au moins pratiqué une tarification bien plus abordable. Pour l’ensemble de la compétition en 2018, un supporter français placé en catégorie 3 en avait eu pour 1143 euros de places, et 1463 euros en 2022. Selon les chiffres récoltés par le réseau Football Supporters Europe (FSE), il s’agit d’une inflation de 370% sur ce Mondial 2026.

La suite après cette publicité

«On est abasourdis. C’est la honte du football»

« C’est pitoyable. Depuis des années, en France comme à l’étranger, on se bat pour un tarif populaire, et, là, le rêve américain s’éloigne… On est abasourdis. C’est la honte du football », s’insurge Yannick Vanhée, le président de la Fédération des associations nationales de supporters des Bleus dans le journal L’Équipe. Celui-ci a découvert ces tarifs il y a quelques heures à peine, informé par la FFF, qui elle-même venait de recevoir ces informations. En compagnie des Irrésistibles Français, il a écrit un courrier adressé à Philippe Diallo pour dénoncer ces prix inaccessibles pour la très grande majorité des supporters.

La colère n’est pas que française, elle est européenne et même mondiale. Le sujet sera évoqué ce samedi lors de l’assemblée fédérale et devrait être très rapidement remonté auprès de la FIFA. « Seules les Fédés peuvent agir, explique Yannick Vanhée, assurant qu’une première moitié de ses membres a déjà fait une croix sur le voyage. Ils sont en train de tuer le foot, c’est la fin pour les amoureux des stades. Certains avaient boycotté le Qatar et se demandaient s’ils ne devraient pas le faire pour celle-ci. On savait que l’Amérique serait extrêmement chère, mais c’est un couperet en plus qui tombe. »

La suite après cette publicité

Un engagement sur des prix bas loin d’être respecté

Le scandale est d’autant plus grand que, lors des dossiers de candidature à l’organisation, l’engagement d’un parcours complet à 1 906 € en catégorie 3 avait été pris. Il a vite été oublié, comme le prix des places minimal fixé à 18 €, finalement passé à 51 €, soit le triple. Il s’agit de billets de catégorie 4, mais en quantité très limitée et à la tarification dynamique. Plus la demande augmente, plus les prix montent. « Il y a toujours eu des places très chères et des places accessibles pour les Coupes du Monde. Ici, c’est vraiment une nouvelle ère, un bouleversement culturel important », révèle Ronan Evain.

Dans les colonnes de L’Équipe, le directeur de Football Supporters Europe (FSE) dénonce, exemple à l’appui. « Un Ghanéen qui voudrait voir l’intégralité de la phase de groupes devrait débourser l’équivalent de 85 jours de salaire. Pour la finale, on est à environ 590. La billetterie est le seul tarif maîtrisé par la FIFA et elle a décidé de le faire exploser », regrette-t-il. Il a lui-même appelé l’instance mondiale pour lui demander de stopper les ventes de billets pour revoir sa grille tarifaire. L’heure n’est pas encore à l’appel au boycott, mais il faut aussi mettre en perspective le coût de la vie sur place, dont il n’a pas été mention dans cet article. Autrement dit, pour assister à ce Mondial, il faudra nécessairement être très riche.