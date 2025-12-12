FC Nantes : Anthony Lopes fracasse le vestiaire après la débâcle contre Angers !

Pour la première d’Ahmed Kantari sur son banc, le FC Nantes a encore coulé. Après avoir été battus par l’OL, puis Lens, les Canaris cumulent une troisième défaite de suite après la semaine compliquée et marquée par le départ de Luis Castro. L’ancien coach de Dunkerque était de plus en plus isolé au sein du club. La communication avec la direction semblait toujours plus compliquée, jusqu’au point de rupture et il avait été remplacé par Ahmed Kantari, l’adjoint d’Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025.

Mais face au SCO d’Angers, le déclic n’aura pas eu lieu et Nantes a rapidement été mené au score dans cette rencontre, avant de clairement s’écrouler en fin de partie et concéder une triste défaite : 4-1. Trop faible face à une équipe angevine de plus en plus en confiance ces dernières semaines, Nantes reste donc 17e et avant-dernier et risque de terminer à l’issue de la journée en cas de victoire de Metz contre le PSG. Au micro de Ligue 1+, le gardien des Nantais, Anthony Lopes, a été très franc face au niveau de jeu proposé.

Anthony Lopes n’épargne pas ses coéquipiers

«Je suis désolé, mais on voulait une équipe qui pouvait se maintenir en début de saison, mais ce soir, on n’a pas vu d’équipe qui voulait se maintenir. Ce n’est pas pour taper sur qui que ce soit, mais on n’a pas vu une équipe qui voulait se maintenir», a martelé le portier canari. «Il y a une grosse frustration sur ce match. Sincèrement quand on voit certaines choses, je pense qu’en première mi-temps il y avait la place de faire quelque chose de mieux (…) Voilà, il n’y a pas de grand discours à faire. Il va falloir se remettre la tête à l’endroit, il y a la Coupe de France dimanche prochain, la trêve ensuite. On est dans l’urgence, extrême même peut-être, mais voilà, il reste encore plein de matchs, il faut garder cela dans un coin de la tête», a-t-il ajouté, avant de s’en prendre directement à ses partenaires.

«Il faut mettre de l’agressivité, de l’impact physique. Sur le deuxième but (…) mettre le pied parfois ça fait du bien. Ça envoie un message à l’adversaire. Il y a des choses à mettre en place. En 48h, c’est impossible de tout changer. On est des humains, on doit se remettre la tête à l’endroit. Le coach a insisté sur l’impact physique, mais aujourd’hui, il n’y avait pas assez d’impact physique pour espérer quoi que ce soit. Il va nous falloir du monde. Je ne sais pas si en restant comme ça, on peut faire quoi que ce soit. Je préfère mettre les pieds dans le plat». Une sortie forte de la part du gardien de 35 ans, rejoint par son nouvel entraîneur Ahmed Kantari, qui a reconnu que ce revers n’était pas un hasard avec cette équipe qu’il juge encore malade pour son premier match. «On sait qu’on est une équipe malade, mais il ne faut pas tirer sur l’ambulance. C’est pas un hasard, on a manqué d’intensité et d’impact. Les joueurs, on ne va pas leur tirer dessus, on va discuter avec la direction. Les jeunes, il faut les accompagner, avec des joueurs expérimentés (…) Il faudra renforcer cette équipe, avec de la maturité, qui puissent rassurer les joueurs autour d’eux». Bref, il faudra du temps avant de voir Nantes se rétablir.