Ligue 1 : pour la première d’Ahmed Kantari sur le banc, Nantes coule à Angers

Retour de la Ligue 1 ce vendredi avec la 16e journée de Ligue 1. Au programme, une affiche entre le FC Nantes et le SCO d’Angers. Un match très important pour les Nantais, en pleine crise, avec une 17e place au classement et un changement d’entraîneur dans la semaine. Exit Luís Castro, place à Ahmed Kantari, ancien coach de Valenciennes. L’ex-international marocain était donc déjà sous la pression d’un résultat. Et il fallait être solide face à une équipe angevine qui monte en puissance depuis quelques semaines.

À domicile, les Angevins n’ont fait aucun cadeau à une formation nantaise qu’on sentait très prudente. Dès le début de la rencontre, Angers obligeait Anthony Lopes à se déployer grâce à un bon travail de Louis Mouton, qui a été redoutable ce soir. Les Nantais, dans le dur, se plombaient eux-mêmes après une faute de main de Tylel Tati. Madame Frappart n’hésitait pas et sifflait penalty après l’intervention du VAR. Et l’international Himad Abdelli ne tremblait pas au moment de transformer son tir (1-0, 15e).

Nantes sombre un peu plus

Plus en confiance et, de manière générale, plus serein avec le ballon, Angers menait logiquement au score à la pause. De son côté, le FC Nantes version Ahmed Kantari essayait surtout de ne pas se découvrir, préférant attendre dans son camp plutôt que de presser le porteur du ballon. Alors les Angevins prenaient en confiance et faisaient encore plus mal au FCN. L’attaquant Sidiki Chérif finissait par faire le break à l’heure de jeu, se jouant tout en puissance de la défense canari, et terminant par un plat du pied tranquille devant Lopes (2-0, 60e).

Ce but obligeait finalement Nantes à jouer, ne plus déjouer. Le coach Ahmed Kantari changeait de stratégie et misait sur l’offensive pour tenter de revenir au score avec un 4-2-4. Et forcément, plus haut sur le terrain, Nantes se montrait plus dangereux. Au point de réduire le score grâce à Fabien Centonze d’une frappe puissante à angle fermé (1-2, 81e). De quoi offrir une fin de match ouverte, avec un Nantes qui se découvrait et concédait des occasions. Trop pour espérer revenir, car Angers, dans les derniers instants, inscrivait un troisième but par Harouna Djibirin (3-1, 87e) puis un quatrième par l’intermédiaire de Lilian Raolisoa

(4-1, 90e+5). Le score ne bougera plus. Le FC Nantes sombre encore un peu plus et pointe à la 17e place du classement en attendant le match du FC Metz ce week-end. De son côté, Angers remonte à la 9e place.