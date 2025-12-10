Menu Rechercher
1 - 2
MT
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 6e journée
Real Madrid
1 - 2
MT
Man City
Temps forts
mi-temps
1 - 2
44'
1 - 2
E. Haaland
36'
1 - 1
N. O'Reilly
28'
1 - 0
Rodrygo (PD J. Bellingham)
Classement live 4 Man City 13 7 Real Madrid 12
Possession 57% Man City Real Madrid
Tirs 5 4 1 1 5 6
Grosses occasions créées 100% Man City 1 Real Madrid 0
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Man City 4-3-3
Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 MCI
1512 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 3 #2 Logo Real Madrid CF Rodrygo 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Rodrygo 4 #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Nico González 4/5 80% #2 Logo Real Madrid CF Rodrygo 6/9 67% #3 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 5/8 63%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 2/2 100% #2 Logo Manchester City FC Nico González 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 0/6 0% #2 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Nico González 36/38 95% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 38/41 93% #3 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 32/35 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Real Madrid CF Rodrygo 3

Série en cours
D
V
N
V
N
V
V
V
D
D
Rencontres précédentes
43% 6 Victoires 21% 3 Nuls 36% 5 Victoires

Kylian Mbappé Kylian Mbappé Blessure à la cuisse Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga Blessure à la cheville Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Ischio-jambiers
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Mateo Kovačić Mateo Kovačić Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Rodri Rodri Ischio-jambiers Kalvin Phillips Kalvin Phillips Blessure au mollet Sávio Sávio Blessure au genou

LucienSocios13 21:02 insultent pas mbappé stpl meme si tu las a travers d'etre parti 2 Répondre
6e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 10 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Man City (Ligue des Champions UEFA, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Man City. Ce match aura lieu le mercredi 10 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Man City.

Clément Turpin arbitre principal
0
4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Stéphanie Frappart quatrième arbitre
Sören Storks arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61088
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Date 10 décembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 6
Diffusion CANAL+ FOOT
Code RMA-MCI
Zone Europe
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Real Madrid Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Man City ?

Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, Vinícius Júnior, Dani Ceballos, Rodrygo, Gonzalo García.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, Matheus Nunes, P. Foden, Nico González, Bernardo Silva, J. Doku, E. Haaland, Cherki.

Qui arbitre le match Real Madrid Man City ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Man City ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par Rodrygo 28'.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : N. O'Reilly 36', E. Haaland 44'.

LucienSocios13 21:02 insultent pas mbappé stpl meme si tu las a travers d'etre parti 2 Répondre
