Match Real Madrid - Man City en direct commenté
6e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 10 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Man City (Ligue des Champions UEFA, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Man City. Ce match aura lieu le mercredi 10 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Man City.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Real Madrid Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Man City ?
Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, Vinícius Júnior, Dani Ceballos, Rodrygo, Gonzalo García.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, Matheus Nunes, P. Foden, Nico González, Bernardo Silva, J. Doku, E. Haaland, Cherki.
- Qui arbitre le match Real Madrid Man City ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Man City ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par Rodrygo 28'.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : N. O'Reilly 36', E. Haaland 44'.